Junín, solidario y unido para hacerle frente al coronavirus

La situación ante la expansión del coronavirus pone a prueba la solidaridad en las comunidades de todo el mundo y nuestro país no se queda afuera, donde las expresiones para dar una mano sobrepasan a las de quienes pueden intentar sacar provecho en situaciones difíciles.

En Junín, donde el espíritu de colaboración no es ajeno, distintas organizaciones y particulares pusieron manos a la obra para fabricar barbijos, producir alcohol en gel y hasta máscaras protectoras para efectores de la Salud.

También se creó una cuenta, a cargo de la Agencia de Desarrollo para que se puedan realizar donaciones económicas.

Barbijos solidarios

Miriam Rizzo, una vecina, modista, de 63 años, del barrio Belgrano decidió fabricar barbijos y los entrega de manera gratuita a quienes se lo soliciten.

“Tengo a mi hijo que es de la Fuerza y están con el problema de que no les dan barbijos”, cuenta “por eso pensé en hacerlos”.

“De lo poquito que cobro y que tengo puse para comprar las telas y elásticos para hacer los barbijos y repartirlos. Los hago de friselina con elástico fino”.

Mirian aseguró que no los cobra, sino que los regala: “Bajo ningún punto haría una cosa de esas. Como te dije tengo mi hijo en la Fuerza y ellos no la pasan bien, están en la calle, en la ruta. Los hago y se los doy a quien me pide”.

Mucha gente se contactó con Miriam ya lleva más de cien barbijos y planea seguir.

“Seguiré hasta que esto pase. Me parece que viene para largo”, lamentó.

Sofía Daniele es una joven de Vedia, que también se suma como muchos argentinos a dar una mano en tiempos difíciles.

En este caso, Sofía subió a las redes un video con un tutorial en el que enseña a confeccionar barbijos.

En el marco del avance de la pandemia de coronavirus Covid-19, la vecina de Vedia explica cómo hacer barbijos en casa y protegerse del virus.

La joven trabaja en La Carpa de Vedia y realizó varias unidades para entregar a sus compañeros quienes, por estos días, se encuentran en la calle entregando pedidos a los vecinos.

Agencia de Desarrollo

La Agencia de Desarrollo Junín dio a conocer una cuenta bancaria para recibir donaciones ante la gran cantidad de mensajes de empresas, organizaciones y vecinos de la ciudad que quieren ayudar.

Todo lo recaudado se utilizará en el marco de la Emergencia Sanitaria y es una iniciativa de las instituciones que forman parte de la Agencia de Desarrollo: Municipio de Junín, Capynoba, Unnoba, Sociedad Rural de Junín, Sociedad de Comercio e Industria.

El programa ¡Quiero donar! de ayuda en emergencia sanitaria está destinado a personas, empresas, entidades y organismos.

Reciben donaciones vía cuenta bancaria o completando un formulario en junin.gob.ar/coronavirus.

La cuenta se encuentra a nombre de la Agencia de Desarrollo Productivo de Junín y está radicada en el Banco Provincia: Cuenta N° 6662-50173/2

CUIL/ CUIT 30-70890214-0 - CBU 0140301301666205017325 - CBU alias: PILAR.CONO.MALETA

Viseras y máscaras faciales

La Escuela Técnica 1 y la Técnica 2 de nuestra ciudad son apenas dos de las instituciones que comenzaron a desarrollar prototipos de máscaras protectoras mediante impresión 3D para proveer a los efectores de la salud.

Según indicó el director de la Técnica 1 Antonio Bermejo, David Camps: “Hicimos una visera que se podría esterilizar o reutilizar y sería algo seguro. Es un aditamento simple y cumpliría la función de cubrir los ojos”.

Indicó que es una actividad que se articula con el ciclo básico y superior y la idea es que se prueben los prototipos para que sea algo útil y se pueda mejorar.

Por su parte, desde la Unnoba también se realizan acciones y la becaria del Instituto de Diseño e Investigación de dicha universidad, licenciada en Diseño Industrial, Alfonsina Robles comenzó a trabajar en una propuesta de producción de protectores faciales que sirvan a efectores de Salud frente a la pandemia de coronavirus. La idea partió tras conocer la inquietud planteada por el Municipio de Pergamino, a través de la Secretaría de la Producción y la Secretaría de Salud, de brindar respuestas a una necesidad concreta del sistema sanitario en este campo. A partir del relevamiento de dispositivos existentes, se propuso tomar una versión de protector facial de código abierto, que se tomó como punto de partida al que se realizaron modificaciones y ajustes en el diseño para una impresión 3D más sencilla y rápida que ayude a profesionales de la salud a proteger sus vías respiratorias en contextos de atención.

Ya se realizaron prototipos y se inició la producción de las primeras unidades para entregar a efectores del sistema sanitario para la realización de las pruebas de campo y verificación.

“Salimos entre todos”

El Club Atlético Sarmiento puso en marcha la campaña “Salimos entre todos”, para colaborar con la compra de insumos para donar al Hospital Interzonal Abraham Piñeyro.

A través de las redes indicaron que está organizada por la Peña “Tití Mastrángelo.

“Ante esta situación tan crítica que nos atraviesa como sociedad, provocada por una pandemia mundial conocida como coronavirus Covid-19, la Peña “Titi Mastrángelo” ha organizado una campaña para contribuir con el Hospital Interzonal de Agudos “Abraham Piñeyro” de Junín en lo relativo a colchones, frazadas y almohadas, las que serán adquiridas por la Peña.

Asimismo detallaron que “en el campeonato de penales organizado recientemente, se pudo reunir una cantidad de dinero, la que en principio iba a ser destinada a la construcción de baños para discapacitados en el estadio del Club Sarmiento, pero hemos decidido utilizar ese dinero para comprar almohadas y sábanas para contribuir con el “Abraham Piñeyro” ante el estado de emergencia”

Los interesados en contribuir pueden escribir a través del sitio de facebook de la Peña Titi Mastrángelo o llamando a los teléfonos 2364 36 5839 (Mario) o al 2364 53 4741(Rubén).