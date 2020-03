La Universidad de Quilmes cede aulas para instalar camas por el coronavirus

La Universidad Nacional de Quilmes cedió 22 de sus aulas para que se instalen allí unas 100 camas en las que se atenderán aquellas personas que necesitan estar en cuarentena en sus domicilios por tener coronavirus pero que no pueden hacerlo porque sus viviendas no reúnen las condiciones adecuadas para hacerlo.

"Es un acuerdo que hicimos con el municipio de Qulimes que está previendo la llegada del pico de la enfermedad y que las personas que viven en barrios humildes o en condiciones de hacinamiento no pueden estar en cuarentena en sus domicilios" dijo a Télam el rector de la Unqui, Alejandro Villar.

El rector precisó además que "no tengo conocimiento si alguna otra universidad determinó una medida semejante, se que es una imagen fuerte ver que en donde había pupitres ahora hay camas, pero estamos convencidos que era lo que teníamos que hacer ya que somos una universidad con un fuerte arraigo en su comunidad".

Villar destacó además que estarán "en un sector aislado del resto, con médicos y enfermeras de la municipalidad que nos pidió esta acción ya que prevén que las camas del Hospital Iriarte no van a alcanzar para albergar a la totalidad de los afectados".

En este aspecto explicó que "es para personas que necesiten estar aisladas, van a tener una cama y un baño, básicamente es para que las personas que viven en barrios populares estén en sus viviendas, porque sino se va a generar otro foco de contagio".

En forma paralela, investigadores de la Unqui trabajan con sus pares de la Universidad de San Martín para elaborar kits de detección rápida de coronavirus.

"Mientras esperamos los kits de Nación, trabajamos con los colegas de la Universidad de San Martín en la elaboración de kits, mientras que también tenemos un colegio secundario de Ezpeleta donde entregamos viandas a los más humildes", dijo el rector.