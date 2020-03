“Muere gente, tienen que entender”: el reto de un policía a dos adolescentes que rompieron la cuarentena

"¿Tienen proyecto de vida? ¡Sí lo tiene, quédense en su casa, no se muevan de ahí!", le grita a un policía a dos adolescentes que fueron atrapados rompiendo el aislamiento social en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El video del momento en el que el agente les explica porque es importante quedarse en casa se volvió viral en las redes.

En el video se ve al agente con un barbijo, retando a los adolescentes mientras los hace mirar un video en su celular sobre "una persona que sufre porque no tiene respirador en Italia”. "¿Ustedes lo vieron este video? ¿Ustedes quieren que esto llegue acá?", pregunta el efectivo el oficial y le dice al adolescente que habló con su padre, que le prohibió que lo deje salir afuera.

EN REDES| Se viralizó el reto de un policía a dos adolescentes que rompieron la cuarentena.

Ocurrió en la provincia de Santa Fe, donde el policía les remarcó el peligro que conlleva su accionar, al haber roto el aislamiento obligatorio.

— Expreso Judicial (@ExpresoJudicial) March 24, 2020

Al justificarse, el chico explica que salió a acompañar a su novia y el policía le explica duramente que el dejó de ver a su hijo por el aislamiento: "Olvídese de su novia. Si yo no puedo salir con mi hijo, ¿por qué usted tiene que salir con su novia? Ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo hice, ¿cómo le hago entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre? Usted tiene 16 y no entiende, muere gente, ¡tienen que entender eso!”.

Ante la pregunta del policía, la otra adolescente le explica que estaba acompañando a una amiga a la casa de la hermana de ella que estaba enferma, sin embargo la respuesta del policía es aún más tajante: "¡Quédense en sus casas! ¡Háganle caso a sus padres! ¿Tiene proyecto de vida? Sí lo tiene, quédense en su casa, no se muevan de ahí. Es una joda esto. Lo que a ustedes les hace falta es que lo re caguen a patadas en el orto para que entiendan. Si les hablan, no entienden; si los retan, no entienden; si les prohiben, no entienden; entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle".