Dio positivo un docente de la UBA que tomó exámenes orales

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó a través de un comunicado que un docente que tomó exámenes orales hace poco dio positivo en el test de coronavirus. Se trata del primer caso en la jurisdicción y fue confirmado ayer.

“Al momento de concurrir a la Facultad, el paciente no tenía sospecha de contagio de Covid-19”, aseguran desde la institución. Además, detallan que el profesor acudió los días 4 y 11 de marzo. En tanto, resaltan que el caso no está vinculado a un antecedente de viaje al exterior y que “actualmente se investiga la fuente del contagio”.

En el comunicado también remarcan que se tomaron las medidas de prevención necesarias en la institución. Es decir, docentes, no docentes y estudiantes que estuvieron en contacto con el profesor fueron informados sobre los cuidados a seguir. “Pedimos a los integrantes de la comunidad que guardemos la calma”, finaliza. El domingo ya habían avisado a la comunidad educativa que un profesor de Historia estaba internado con síntomas compatibles con coronavirus. El objetivo del mail fue alertar a los alumnos que habían rendido finales de Historia de los Sistemas Económicos e Historia Argentina I en el aula 237 de la sede ubicada en Puán 480, en el barrio de Caballito. Además, se les informó sobre las indicaciones de aislamiento preventivo.

Según trascendió, el docente contagiado de coronavirus no cuenta con antecedentes de viaje ni contactos estrechos con personas que pueden haber viajado a países afectados. Además, se informó que se está intentando determinar de qué forma contrajo la enfermedad.

“Pedimos a todos los integrantes de nuestra comunidad que, en este tiempo de cuarentena, guardemos la calma, tratemos esta información con el mayor cuidado y contribuyamos a respetar los protocolos generales del ministerio de Salud. Cualquier persona vinculada a la Facultad que manifieste síntomas de la enfermedad deberá comunicarse con el 107”, avanza el comunicado. La facultad tiene previsto su reinicio de clases para el 13 de abril. La resolución que firmó su decano promueve el vínculo entre docentes y alumnos a través del campus virtual.