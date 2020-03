Murió un chico y suman 5 las víctimas fatales por dengue

Aunque genera menos temor que el coronavirus, el dengue está expandiéndose en todo el país y sigue cobrándose víctimas fatales. El lunes se confirmó la muerte de un adolescente de 14 años en la localidad de Eldorado, en Misiones, a 200 kilómetros de Posadas. Y antes, la provincia de Santa Fe corroboró el deceso de un hombre de 82 años que residía en Rosario.

Según el conteo oficial, ya son cinco las víctimas fatales por la enfermedad en el país desde que arrancó el brote.

El adolescente misionero tenía diagnóstico positivo. De acuerdo a las autoridades sanitarias, el paciente había ingresado al Hospital Samic con un cuadro de shock hipovolémico y horas después murió de un paro cardiorrespiratorio.

El parte médico precisó que el niño, identificado como David Cardozo, había ingresado en la madrugada de este lunes a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica presentando un cuadro de shock hipovolémico, por pérdidas por vómitos y sudoración.

El equipo médico realizó un tratamiento de rescate con hidroelectrolíticos y se le prestó asistencia respiratoria mecánica por insuficiencia respiratoria grave. Pero el tratamiento no resultó eficaz para recuperarle la salud y, horas después, murió.

El centro de salud informó que el diagnóstico fue “fallo multiorgánico, sepsis a descartar, dengue+” y que aún “quedan pendientes los resultados de los cultivos realizados”. Desde el gobierno local consignaron que el paciente también presentaba algunas lesiones en la piel, por donde pudo haber ingresado el virus.

El sábado pasado, un hombre de 82 años que vivía en la ciudad santafesina de Rosario perdió la vida por la enfermedad del mosquito. Se trata del primer caso fatal en esa provincia. La víctima no tenía antecedentes de viajes, por lo que los indicios apuntan a que se trataría de un caso autóctono. Además presentaba patologías cardíacas previas, lo cual agravó su cuadro.

A la muerte del niño y del adulto mayor se le deben sumar tres casos más. El primero registrado fue el de un hombre de 74 años, de la provincia de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje. El segundo fue el de una mujer de 70 años, también bonaerense, con antecedente de viaje a Paraguay.

El tercero fue el Sandra Walder, de 24 años, quien estaba embarazada de doce semanas. La chica residía con su familia en la localidad misionera de Andresito -una de las más afectadas por el virus-. Los médicos consignaron que la muerte se produjo por una falla hepática severa que derivó en una falla multiorgánica.

La mujer, que tiene dos hijos pequeños, no tenía antecedentes clínicos, e incluso había concluido hacía pocos días los exámenes prequirúrgicos porque le estaba por donar un riñón a su hermano, que desde hace tres años se somete a diálisis.

Según el último reporte epidemiológico del ministerio de Salud de la Nación, desde el 31 de diciembre hasta el 2 de marzo se notificaron 6991 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 1743 resultaron confirmados y probables para dengue.

De ese grupo confirmado, unos 1117 pacientes se presumen que son por contagio local en 15 provincias, mientras que 626 casos fueron por zonas con circulación viral fuera de la jurisdicción de residencia o en investigación.

Uno de los distritos con mayor concentración de dengue es la Ciudad de Buenos Aires, y cada semana la enfermedad crece sustantivamente. Desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo, se contabilizaban 1749 casos de dengue, confirmándose 666 a través de las pruebas de laboratorio. De los casos corroborados, unos 228 corresponden a la semana 10, entre el 1 al 6 de marzo. Sobre las características del contagio, se evaluó que 479 pacientes (72%) no viajaron a una zona con circulación viral y 187 (28%) sí lo hicieron.