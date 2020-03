Nueva propuesta en el Museo Histórico Regional Meinrado Hux de Los Toldos

El Museo fue fundado por el Padre Meinrado Hux en 1962, al conmemorarse los cien años de la llegada de la tribu de Ignacio Coliqueo a Los Toldos viejo, en la tapera de Díaz. El lugar cuenta con el acervo documental más importante del partido de General Viamonte, y su colección relativa a la historia local, regional y en temas referidos a política indígena e indios de frontera constituye uno de los archivos más importantes de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la obra historiográfica del P. Meinrado Hux resulta ineludible para antropólogos e investigadores y todos los interesados en temáticas indígenas.

Meses atrás se inició un proceso de remodelación y puesta en valor de sus salas de exhibición y también se consolidó el programa Museos, comunidad y educación cuyo lanzamiento significó la apertura a la comunidad de su archivo, hemeroteca y biblioteca. El año pasado el museo presentó su primera actividad fuera de la institución, articulada con otros espacios de encuentro y reflexión, como la Biblioteca Mariano Moreno. Allí se llevó a cabo la conferencia El proyecto literario de Electo Urquizo, en el marco del centenario de su muerte. Ese primer paso significó trasladar el museo a nuevos territorios para acercar la propuesta educativa, la colección y las actividades que en el museo se desarrollan.

En las próximas semanas, el museo abrirá sus puertas renovado, con una nueva propuesta museográfica, nuevas piezas en exhibición y la promesa de una experiencia museística diferente. La apertura estaba prevista en el marco del Festival del Queso pero el evento fue suspendido hasta nuevo aviso por el avance del coronavirus Covid -19.

Fernando Cocchi, encargado del Museo Histórico Regional Padre Meinrado Hux, visitó Radio Viamonte y brindó detalles del trabajo que realizan en las instalaciones del Monasterio Benedictino de Los Toldos. "Esta es la parte más divertida porque podemos montar y exhibir todo el trabajo que no se ve, todo aquello que tanto nos costó", dijo Cocchi y agregó que "estamos con la nueva propuesta museográfica, en el mismo lugar de siempre, donde lo había dejado Meinrado meses antes de morir, desde esa parte hasta hoy, se mantuvo exactamente igual, ahora recuperamos la trayectoria de Meinrado, utilizamos muchas de las piezas, incluso las que no estaban exhibidas."



Por otro lado, Cocchi señaló que "decidimos no intervenir en la estructura edilicia porque lleva mucho trabajo, la parte nueva del Monasterio tiene problemas de humedad y de hormigas, pero hay un trabajo previo que se hizo, de la recuperación del archivo que está guardado en cajas especiales para que no se estropee, es muy importante conservarla, Meinrado tenía el material guardado en cajas de manzanas y ahora está en cajas con propiedades especiales antihumedad". A su vez, Fernando Cocchi destacó la importancia de los visitantes y señaló que "en un museo no puede quedarse afuera el espectador, porque es quien exige el tema del que se debe hablar; un museo que está por fuera de la recuperación de la memoria, está muerto; entonces pensamos en qué clase de público y visitante iba al Monasterio, van muchos chicos de las escuelas, por ejemplo, y no saben que hay un museo. Este es un museo que está atravesado por la Sociología, Ciencias Sociales, un museo activo que tiene la capacidad de generar preguntas y entregar respuestas sobre nuestra historia".

Consultado respecto de los días y horarios para visitar el lugar, Fernando Cocchi apuntó que "Meinrado Hux tenía una forma particular de recibir a los visitantes pero era muy especial que te recibiera la persona que lo había fundado, ahora el museo se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 12 y a las 10.30 hay visitas guiadas programadas, además, hay horarios especiales que se pueden consultar en la página web del Monasterio y, próximamente, del museo". Por otro lado, Cocchi señaló que "hay que tener en cuenta que el museo está en el Monasterio y no escapa a la regla monástica, a los horarios y dinámica del lugar, hicimos un trabajo en conjunto y abordamos la lógica de que haya un museo dentro del Monasterio, fue un proceso de aprendizaje porque yo soy practicante".

"En el museo hay tres ejes que se repiten, sistemáticamente, en las piezas exhibidas: la historia de los mapuches a partir del Cacique Coliqueo, otro eje de la historia de la fundación de Los Toldos a partir de Electo Urquizo y otro de la construcción, progreso y evolución del Monasterio con la llegada de los padres fundadores de Suiza", dijo Fernando Cocchi y agregó que "además, dentro del eje del Monasterio, hay un apartado de Meinrado Hux como padre fundador del lugar y como historiador prolífero de la historia de Los Toldos; trabajamos en esos tres ejes, esa colección guía esta propuesta, el visitante se va a encontrar con una muestra de la llegada de la tribu de Coliqueo y de cómo se puede pensar la historia toldense a partir del encuentro entre mapuches, europeos y criollos".

El Padre Meinrado Hux

En 1948, la Abadía Benedictina de Einsieldeln, Suiza, envió un grupo de monjes a la Argentina con el objeto de fundar un nuevo Monasterio. Se pudo lograr por el pedido y donación de la Sra. María Marenco de Sánchez Díaz. El 3 de mayo de 1948 los doce fundadores llegaron a Los Toldos junto con los Padres Leopoldo y Policarpo, más dos ex alumnos de la Escuela Agrícola de Pfäffikon (Suiza). La capilla de La Ciudadela los recibió en el esplendor del sol de la tarde. Allí besaron “la tierra prometida”, entraron y cantaron la “Salve Regina”, iniciando así el servicio de alabanza de Dios que desde ese momento ya no se interrumpiría más. El 3 de mayo es, según consta en los documentos legales, el día de la fundación del Monasterio Santa María de Los Toldos.

Edgardo Hux nació en Tobel, Suiza, el 1 de abril de 1921. Hijo de Bernardo Hux y Marta Meyenberger, cursó los estudios secundarios humanísticos y noviciado en el Monasterio Mariano de Einsiedeln. En 1947, fue ordenado sacerdote y en 1948 llegó a Los Toldos junto a otros monjes con el objetivo de fundar la Abadía Santa María de Los Toldos. Docente, escritor, investigador, historiador y músico. Publicó más de veinte libros y conferencias, “Coliqueo, el indio amigo de Los Toldos” es su obra fundamental. Murió en Los Toldos el 5 de noviembre de 2011.