Una joven contó que se fue del país para huir del femicida de Catamarca

Luego del brutal femicidio de Brenda Micaela Gordillo en Catamarca, se conoció un nuevo y fuerte testimonio contra el femicida. A través de redes sociales, una joven reveló el calvario que vivió por culpa de Naim Vera, a tal punto que tuvo que irse de la provincia y luego de país.

“Un excompañero del colegio asesinó a su novia. Me da terror pensar qué me hubiese hecho a mí, que me odiaba”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Dejé de ir al colegio en último año por Naim Vera. Mis compañeros, mis profesores y todos saben lo machista que fueron conmigo. Me denigraron, me insultaron delante de quien sea. Me gritaban desde el auto en la calle”.

Según se supo, Vera y sus amigos publicaron en internet un video pornográfico de la joven y luego le hicieron bullying cuando los denunció. Ante esta situación, decidió mudarse primero a Córdoba y después a Australia, donde actualmente reside.

“Nadie puede creer lo que hizo Naim Vera, pero yo sí. Y ahora que asesinó a alguien, se me pone la piel de gallina pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí”, cerró la joven, quien también se solidarizó con la familia de Brenda.

Vera (19) asfixió a la joven de 24 años, quemó su cuerpo en una parrilla y abandonó sus restos en una ruta provincial, a la altura de la quebrada del río El Tala.

El femicidio sucedió el pasado domingo entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento tipo dúplex, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, propiedad de la familia de Naim Vera.