La emotiva carta de Braian Toledo que se repartió en su entierro

Fueron muchas las voces que describieron en las últimas tristes horas la calidad humana de Braian Toledo. Pero fueron los hechos, las acciones que realizó en sus jóvenes 26 años, los que mejor resumen la vida del atleta olímpico.

En la despedida del atleta muerto el jueves último, una carta escrita por él hace un año repasó varios de esos aspectos de su vida.

La carta

“Cuando todavía vivía en Marcos Paz, se me hacía cotidiano cruzarme a todo el mundo y no lo valoraba. Es feo decirlo, pero es como que te da igual. Pasa la vida y no te das cuenta de lo importante que es cada persona. Pero cuando no estás acá, percibís el detalle mínimo de cómo te saludaba un vecino, tu tío, o el mate que hacía tu prima. Te acordás hasta de la sensación de lo que sentías en ese momento. Y cuando ves dónde estás, en mi caso en Finlandia, con mucho frío, adentro de la casa, decís: ‘Me encantaría estar una tarde en Marcos Paz’ o con mi familia o mis amigos. Ahí estás tan enfocado en lo que tenés que hacer que no dimensionás lo importante que es para vos. Te das cuenta de lo que necesitás cuando no lo tenés”, es el arranque de la misiva. Y asegura que “vivir en Finlandia me cambió. Vivir el día a día, que mis seres queridos sepan que los quiero, que estoy, por más que no tenga mucho tiempo a veces”.