Trump, sobre el Oscar a ‘Parásitos’: “¿Qué demonios?”

No todo podía ser aplausos para Parásitos. "Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur por el comercio y ¿les dan [el Oscar a la] mejor película?". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este jueves a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por otorgar el mayor galardón de los Oscar a la cinta surcoreana, que según la gran masa crítica, aborda de manera magistral la lucha de clases. "Podemos volver a Lo que el tiempo se llevó, Sunset Boulevard, por favor?", dijo el republicano en un mitin de campaña en Colorado Springs (Colorado). Neon, la distribuidora estadounidense de Parásitos, respondió rápidamente en Twitter: "Entendible [que piense así], si no sabe leer", en referencia a los subtítulos en inglés de la película.

"¡Qué malos fueron los premios de la Academia este año! ¿Los visteis?", dijo Trump a los presentes en el acto que comenzaron inmediatamente a abuchear. "Y el ganador es... ¡Una película de Corea del Sur! Pero, ¿qué demonios fue todo eso?", prosiguió el presidente estadounidense, quien reconoció que él pensaba que se había llevado solo el galardón a la Mejor Película Extranjera. "¿Había pasado eso alguna vez?", preguntó. La respuesta es no. El 'thriller' de Bong Joon-ho es la primera película en lengua no inglesa en ganar el premio principal de la Academia, además de haber recibidio el galardón por Mejor Dirección, Guion Original y Mejor Película Extranjera.

"¿Era buena? No lo sé", dijo Trump, dejando entrever que no ha visto Parásitos. Solo 11 películas en las 92 ediciones de los Premios Oscar han sido nominados como mejor película sin estar filmados en inglés. De esas, solo seis han sido nominados a la vez como mejor película extranjera. Ninguno había logrado el premio principal.

La sátira de Joon-ho no ha sido lo único que ha llamado la atención de Trump durante esta temporada de premios del cine. El mandatario también dedicó unas palabras al actor Brad Pitt, quien ganó su primer Oscar por Mejor Actor de Reparto, debido a su trabajo en Érase una vez en... Hollywood. El aclamado actor fue uno de los pocos en hacer alguna referencia política al recibir su premio esa noche: “Tengo 45 segundos. Eso es más de lo que el Senado le ha dado a John Bolton”, dijo en el escenario, en referencia al exsecretario de seguridad nacional y el rechazo de los republicanos a que testificara en el impeachment contra Trump. "Dio un discurso de pequeño sabio. Es un pequeño sabio", comentó el mandatario en el mitin de Colorado.