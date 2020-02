A un mes del crimen: multitudinario pedido de justicia por Fernando Báez

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, sus padres, Silvino y Graciela, encabezaron ayer una multitudinaria marcha frente al Congreso en reclamo de justicia.

La manifestación arrancó a las 18, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, en la plaza del Congreso.

Alrededor de las 18.45, los padres de Fernando se subieron al escenario. “Se siente, se siente, Fernando está presente”, gritaron los manifestantes, ante el llanto de los padres de la víctima, visiblemente emocionados en el escenario.

“Basta de violencia”, pidieron después y mostraron un video con imágenes de Fernando.

“Mi vida no es fácil”, dijo la madre de Fernando después del video. “Con la ayuda de ustedes se va a hacer justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida. Quería ayudar a todo el mundo”, agregó. “Lo que le hicieron a Fernando nos arruinó la vida. Mi casa está vacía. Cuando me levanto, miro su cama vacía, y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron, quiero justicia por mi hijo. ¡Que paguen!”.

Una vez que terminó el discurso de la madre de Fernando, en la pantalla del escenario pasaron un nuevo video del joven, esta vez dedicado al trabajo solidario que realizaba en una ONG.

“Realmente Fernando vive en los corazones de todos los que estamos acá y de todos los que están viendo esto. Espero que esto sea un antes y un después en la sociedad”, dijo Virginia, la chica que le realizó RCP a Fernando tras la golpiza.

Antes de que comience la marcha, la novia de Fernando, Julieta, dialogó con medios televisivos desde el Congreso. “Hay un montón de personas acá que vienen por Fer, pero también por sus familias”, dijo.

También participó de la marcha el papá de Pablo Ventura, el joven que había sido señalado por los detenidos como uno de los partícipes del ataque y luego fue liberado. “Mi hijo quería venir, pero todavía no está bien después de lo que pasó”, dijo en diálogo con TN.

A su vez, se realizaron otras marchas en distintos puntos del interior del país e incluso en el exterior: en Mendoza (Plaza de la Independencia), Ushuaia (en el Paseo de las Rosas), en San Juan (Plaza 25 de mayo), Mercedes (provincia de Buenos Aires, plaza San Martín), Barcelona (en la puerta del Consulado Argentino) y Londres (en la catedral de San Pablo), según indicó la agencia Télam.

En Villa Gesell, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidió una misa en el lugar donde mataron al joven, frente al local bailable Le Brique.