Fallo histórico: una jueza autorizó que una nena tenga una mamá y dos papás

Un histórico fallo judicial le permitió a una niña de nueve años que no quería “elegir” entre sus padres biológicos y el que la crió conservar a ambos. De está forma ahora deberán compartir la tenencia de la menor.

Si bien en la Argentina ya hubo casos similares de triple filiación o pluriparentalidad, la decisión del tribunal marcó un precedente porque se trata de la primera vez en la que no están involucradas ni la adopción de integración ni las técnicas de fertilización asistida.

“Para poder dar una solución jurídica a este caso, no solo tuvimos que mirar más allá de la apariencia, sino también tuvimos que deshacernos de nuestros prejuicios y estereotipos para conectar realmente con las personas que participan en esta historia”, explicó en su sentencia la jueza Mariana Rey Galindo, del Juzgado de Familia y Sucesiones de única nominación del Centro Judicial Monteros.

La magistrada precisó a Télam que tuvieron que tratar el tema con mucho cuidado, “especialmente” porque la niña tiene tan solo nueve años y “es no solo la protagonista, sino quien conquistara la solución”.

Es que fue la propia menor quien le dejó claro a la jueza que ella “no quiere elegir entre ambos padres porque ella tiene dos y a los dos los quiere”, orientando así la resolución que tuvo finalmente el conflicto, y le dijo además que deseaba conservar su nombre y apellido actuales. El 6 de febrero pasado, Rey Galindo resolvió reconocer “la constitución pluriparental” de esta familia y ordenar al Registro Nacional de las Personas emitir una nueva acta de nacimiento para la niña donde aparezcan sus dos padres.