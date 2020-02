Liberaron a los rugbiers Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi fueron finalmente liberados del penal de Dolores a las 15 horas aproximadamente. Así ya lo había adelantado la fiscal de la causa Verónica Zamboni, el lunes por la mañana, en donde explicó que por falta de pruebas “contundentes” en el crimen por Fernando Báez Sosa.

Según las declaraciones de diferentes testigos en las ruedas de reconocimiento, Milanesi y Guarino estuvieron en el boliche Le Brique en Villa Gesell el sábado 18 de enero. Sin embargo, ninguno de los dos fueron vistos “arengando” ni participando de la golpiza a Fernando Báez Sosa.

“Milanesi y Guarino no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras en la escena del crimen. Si bien tenían algunas lesiones no se pudo al momento vincular que esas lesiones hayan sido producidas en virtud este hecho y por lo ta dento no existen elementos suficientes para mantener la detención”, expresó el fiscal general Diego Escoda.

Ambos salieron con las cabezas agachadas y escoltados por su abogado defensor Hugo Thomei. Ante las preguntas de la prensa que esperaba su salida ninguno de los dos omitió palabra. En tanto, Thomei tampoco dio declaraciones ni detalles de la situación de los otros detenidos.

En tanto, el pedido de prisión preventiva alcanzó a Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), imputados como coautores del crimen, y a Matías Benicelli (20); Ayrton Viollaz (20); Luciano Pertossi (18); Lucas Pertossi (20); Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), quienes son acusados de ser “partícipes necesarios”.