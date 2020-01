Asesinato de Fernando Báez: identifican a cinco rugbiers

Cinco de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron identificados hoy por testigos en la segunda tanda de ruedas de reconocimiento y fueron señalados como las personas que participaron del ataque dentro y fuera del boliche Le Brique, que terminó con la muerte del joven el pasado sábado, informaron fuentes judiciales.

En la segunda jornada de ruedas de reconocimiento, se confirmó que cinco de los imputados fueron reconocidos por los testigos citados para tal efecto. Dos de esos cinco jóvenes están señalados como autores de la patada mortal. Pero todos, más allá del rol de cada uno en la golpiza, están sumamente complicados por igual. Enfrentan un proceso por el que pueden recibir la pena de prisión perpetua.

Amigos de la víctima y otras personas que fueron testigos de la agresión pudieron señalar a Máximo Thomsen como uno de los principales atacantes. Lo señalaron jueves y viernes como la persona que golpeó al adolescente de 19 años cuando este estaba en el suelo.

Los testigos también apuntaron a Ciro Pertossi como agresor de uno de los amigos de Fernando, un joven que recibió fuertes golpes y también fue pateado en el piso. A Tomás Comelli lo marcaron como integrante de la patota.

Y Matías Benicelli fue identificado como la persona que arengaba al resto de la patota para que golpease con mayor dureza a Fernando. No trascendió el nombre del quinto atacante identificado en la segunda jornada de ruedas de reconocimiento.

Ese nombre que falta sería el de Lucas Pertosi, quien podría ser indagado como posible coautor.

Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli y Benicelli fueron identificados hoy en ruedas de reconocimiento en las que no estuvieron presentes. Los testigos tuvieron que marcar los rostros de los agresores de Fernando en fotos.

Las imágenes de los detenidos fueron presentadas junto con las de otros jóvenes de similares características físicas. Los testigos, explicaron las fuentes presentes, no vacilaron al señalar a los sospechosos.

La decisión judicial de identificar a través de fotos y no presencialmente se debió a que después de seis días detenidos, los acusados perdieron el bronceado y se complica conformar las rondas con personas que tengan el mismo tono de piel, informó el querellante Fabián Améndola.