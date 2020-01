Allanan la casa de Villa Gesell que alquilaron los rugbiers

La Policía Bonaerense llegó ayer a la casa de Villa Gesell que alquilaron los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa para realizar un nuevo allanamiento. Según trascendió, ingresaron con un testigo que estaba en el lugar.

Fue solamente un móvil policial con oficiales. En la entrada de la casa permanecen los dos autos que pertenecen a los acusados, que quedaron allí luego de que fueran detenidos el sábado. También fueron revisados por la fuerza de seguridad.

Cerca de las 17.30, luego de más de cinco horas, el operativo finalizó. Incautaron bolsas de ropa ya que están buscando la prendas que se ven en los videos.

El allanamiento fue por orden de la fiscal Zamboni, aunque fue con permiso de la dueña del complejo. La funcionaria judicial pidió todas las zapatillas y ropa porque la primera vez solo se llevaron la ropa con sangre. El lugar estuvo preservado desde el sábado.

Los rugbiers habían alquilado dos unidades en “Departamentos Los Horneros”, un chalet de dos plantas y techo de tejas a dos aguas, ubicado a solo 300 metros del lugar donde ocurrió el ataque.

Hugo Tomei, el abogado de los 10 rugbiers detenidos por la muerte de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, negó que hubiera un pacto de silencio entre los agresores y no descartó que declaren en los próximos días.

“No hay un pacto de silencio. Es un ejercicio del derecho negarse a declarar”, aseguró el letrado ante la consulta de los periodistas. “En su momento lo harán”, agregó.

Sobre sus defendidos, Tomei indicó que no están incomunicados y dijo desconocer si serán trasladados.

“Están bien, atravesando un momento muy duro, como es de esperar una privación de la libertad. Falleció una persona, hay dolor por todos lados”, afirmó el abogado, sin dar mayores precisiones.

Además, Tomei dijo desconocer quién mencionó a Pablo Ventura, apresado en Zárate. “Todavía no declararon, no sabría de dónde salió el nombre de Ventura”, respondió.

En total, son 11 los detenidos por el crimen de Sosa, de 18 años, pero dos están más complicados y son señalados como “coautores de homicidio agravado”. En sus zapatillas encontraron sangre. Al resto los consideran como partícipes necesarios del crimen del estudiante de Derecho.

Los acusados fueron identificados como Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Maximiliano Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Ciro Pertossi (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Blas Cinalli (18) y Pablo Ventura (21).