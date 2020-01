El último mensaje de Fernando Báez Sosa a su madre antes de morir

Los padres del joven Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de un boliche por una patota de rugbiers de Zárate, dijeron que no tienen consuelo y que los amigos de su hijo están en condiciones de reconocer a los responsables del homicidio.

"Mami, te quiero", fue el último mensaje que el joven le envió a su madre Graciela Sosa antes de morir asesinado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell el sábado pasado, tras sufrir una feroz golpiza.

En diálogo con la prensa en la puerta del edificio de Recoleta donde viven, Sosa y su esposo Silvino Báez dijeron entre lágrimas que no tienen consuelo por la pérdida de su hijo e indicaron que los amigos de Fernando están en condiciones de reconocer a los responsables del ataque, que derivó en la muerte del joven de 19 años.

Se refirió además a la última comunicación que tuvo con él, previo al asesinato. "La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ‘Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él…", dijo entre lágrimas.