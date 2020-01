Cordero: un empresario confesó y pidió perdón

El empresario Eduardo “Pacha” Cantón confesó ayer que fue él quien arrojó desde un helicóptero el cordero que cayó en la pileta de Federico Alvarez Castillo y aseguró que intentó “hacer una broma que salió mal”.

“Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón”, declaró Cantón ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay, en Montevideo.

Según reprodujo la prensa metropolitana, Cantón detalló que iba en el helicóptero modelo Robinson 44 junto con el piloto Carlos “Chopo” Cano y que desde allí lanzó un cordero que tenía en su campo.

Era un cordero que, según contó, le debía a Alvarez Castillo y este le había reclamado.

El video del momento en el que el cordero cae a la pileta fue filmado por el empresario argentino que es dueño de Etiqueta Negra, quien confió que salió con el teléfono y captó el momento porque le llamó la atención que un helicóptero se parara justo encima de su propiedad.

Pese al revuelo mediático que se generó al conocerse las imágenes, que hasta movilizaron a grupos animalistas que escracharon locales de Etiqueta Negra, haber lanzado un cordero desde las alturas no constituye un delito.

Al menos eso considera la fiscal de Maldonado, Ana Dean.

“En principio, con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, y con lo que se ve en el video, diría que no se configura ninguna de las conductas tipificadas como delito”, le dijo Dean a El Observador, de Uruguay.

Cantón, que es argentino, pero se instaló en Carmelo, Uruguay, en 1985, es un reconocido empresario vinculado con la construcción. Además de haberse hecho cargo de la construcción del aeropuerto internacional de la pequeña ciudad costera y del Club de Campo El Faro, un country en el que se hospedó en reiteradas oportunidades Ernesto Clarens, un financista vinculado al ex presidente Néstor Kichner, es dueño de Cantón Estate, un exclusivo conglomerado de 20 chacras en una zona que han dado en llamar La Toscanita.

Pero su nombre también estuvo vinculado a causas que llamaron la atención de los medios, como el accidente que protagonizó en 2012 cuando la lancha que manejaba embistió a otra embarcación y derivó en la muerte de una mujer y su hija de dos años.

Como consecuencia del escándalo, una tienda de ropa de la ciudad de Santa Fe anunció que dejará de vender prendas de la marca Etiqueta Negra.

Se trata del local de indumentarias Olimpia, ubicado en la peatonal de Santa Fe que hasta ayer comercializaba la marca y cuyo dueño, Alfredo Romano, decidió quitarla “preventivamente” del catálogo de ventas, “hasta que la Justicia uruguaya determine qué es lo que ha sucedido en el video”, remarcó.

Y, asimismo, un local exclusivo de esa marca apreció con pintadas en La Plata.