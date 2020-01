Junín comenzó a vibrar con el Actitud Rock and Bike

Cientos de vecinos disfrutaron de la primera jornada de este evento que reúne dos grandes pasiones de multitudes como son las motos y el rock. El mismo cuenta con una grilla artística de gran nivel, que comenzó a desarrollarse este viernes con el cierre de “Las Morochas" y continuará el sábado con el cierre de “La Unión del Oeste” y el domingo con el ‘Piti’ Fernández, de Las Pastillas del Abuelo.

Vale recordar que la entrada es libre y gratuita y que, durante el fin de semana, Transporte Pepa, incrementó sus frecuencias para que todos puedan llegar al Balneario Municipal. Las familias que se acercaron hasta el Parque Natural Laguna de Gómez, también disfrutaron de los diferentes espacios con juegos infantiles para los más chicos y del patio gastronómico, con 20 carros provenientes de distintas partes del país, a los que se suman los productores locales.

Al respecto, Luis Bortolato, director de Turismo del Gobierno de Junín, indicó: "Por suerte la primera noche ha sido muy linda y durante los días sábado y domingo tenemos expectativas de un muy buen clima. Realmente este segundo Actitud Rock and Bike es mucho más grande, tenemos muchos más vehículos, más food tracks y un nivel de bandas muy bueno, es por eso que no dudamos de que este evento será impresionante".

"En esta primera noche mucha gente se acercó y disfrutó de todas las propuestas, por eso invito a todos los vecinos de Junín y la zona a disfrutar de esta experiencia, en un lugar increíble como es el Parque Natural, a la vera de la laguna de Gómez y con propuestas para toda la familia", agregó el funcionario.

Por último, Luis Bortolato señaló que "la primera jornada ha sido muy buena, con mucha gente. Todos los eventos que proponemos son para toda la familia, hoy hay mucho turismo y estamos seguros de que este Actitud Rock and Bike será un éxito".

Otro de los grandes atractivos del Actitud son los fierros, que tienen en este evento su propio sector, con el espacio Harley, el Indian, Motos Personalizadas; en definitiva, distintas propuestas para que la gente lo disfrute.

El evento cuenta, además, con espacios de Body Painting, Tatoo, Barbería, Graffiti, Café Racer, Cupecitas, Enduro, Pisteras, Hot Roads y Rats y Motos Personalizadas.

El Actitud Rock and Bike continuará éste fin de semana con la siguiente programación:

Hoy

- 10:00. Música

- 15:00 . D.J en Vivo

- 17:00 . Escenario Alternativo

- 17:40 . Plazo Fijo

- 18:10 . D.J en Vivo

- 18:30 . Mutus

- 19:00 . D.J en Vivo

- 19:45 . Malditos por el Rock

- 20:30 . Umbrio

- 21:00 . D.J en Vivo

- 21:15 . Los Patriotas

- 22:00 . D.J en Vivo

- 22:15 . Lujuria

- 22:45 . D.J en Vivo

- 23:00 . Unión del Oeste

Domingo 12

- 12:00 . Música

- 17:00 . Escenario Alternativo

- 17:45 . Hey Atico

- 18:15 . D.J en Vivo

- 18:45 . Body Combat con Marcos Quechic

- 19:30 . D.J en Vivo

- 19:45 . Despojados

- 20:15 . D.J en Vivo

- 20:30 . Piti de Las Pastillas