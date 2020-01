Un hogar seguro para que los chicos jueguen en libertad y sin riesgos

Para los niños toda la casa es un espacio de juego. Se suben a los estantes, sacuden los armarios y meten los dedos en los enchufes. Por eso, es importante asegurar el hogar para que no sufran accidentes. ¿Pero cuál es la mejor manera de hacerlo?

En primer lugar, hay que recorrer la casa poniéndose a la altura de los ojos del niño y moviéndose por su radio de acción. Y a medida que se hace este recorrido, hay que ir comprobando qué se mueve. Si un mueble con estantes se mueve apenas se lo toca, lo mejor es asegurarlo a la pared. Lo mismo vale para armarios o cómodas.

La regla de oro es que cuanto más alto y pesado el mueble, más fácil es que se caiga. Sin embargo, no hay que confundirse: incluso las cómodas más bajas puedan caerse, ya que los cajones salidos hacia afuera funcionan como palancas.

Sujeciones que pueden fallar

Muchos muebles para armar uno mismo en casa vienen con una sujeción para la pared. La mayoría de las veces es una especie de gancho de acero con tornillos y tarugos. Sin embargo, a veces no sirven debido a que, por ejemplo, el material de la pared no es lo suficientemente resistente.

El mueble debe ser fijado bien arriba y a los costados. También es importante que la sujeción esté bien fijada a la madera más firme del mueble y no del lado trasero, donde ésta suele ser una lámina más delgada que puede romperse si se tironea del mueble.

Si no está a la vista, mejor

Está claro que algunos cajones y puertas de armarios deben ser asegurados. ¿Pero debe verse esto siempre feo? La mayoría de los seguros para muebles pensados para los niños son simples cerrojos de plástico que se pegan o atornillan visiblemente sobre la puerta o el cajón.

Sin embargo, hay mecanismos algo más estéticos que funcionan con imanes. Estos cerrojos magnéticos se pegan de forma casi invisible al mueble. Con la otra parte, se puede volver a abrir el mueble desde afuera. La única desventaja es que hay que estar atento a no perder esa pieza o que los niños accedan a ella.

Tampoco se recomienda comprar este tipo de productos por Internet sin informarse bien acerca de ellos. Para que los cerrojos sean buenos, deberían resistir al menos 5.000 aperturas y cierres y abrirse solo cuando se llevan a cabo varias acciones, una fuerza mínima o con ayuda de una herramienta extra.

Usar enchufes con seguro

Hay muchos seguros para enchufes, pero ¿cuál es el mejor? De acuerdo con los especialistas, los mejores son los giratorios que hacen que se pueda seguir usando el enchufe oculto tras el disco. Sin embargo, recomiendan los modelos para atornillar más que los para pegar porque no se desprenden tan rápidamente si se usa el enchufe con frecuencia.

Otro aspecto a tener en cuenta es mantener estos seguros lejos de los niños antes de colocarlos, ya que los pequeños pueden meterse partes en la boca y tragarlas. Los modelos con tapa, por otra parte, no brindan la protección suficiente.

Los enchufes con seguro preinstalado para niños solo tienen sentido en casas nuevas y propias. Cambiarlos todos es trabajoso y debe ser hecho por mano de obra especializada. Además, si se vive en una casa de alquiler, hay que reemplazarlos de nuevo a la hora de mudarse, lo cual no deja de ser engorroso.