Denunció a un local por acoso sexual callejero y deberán pagarle $100.000

Después de meses de sufrir una situación de acoso sexual callejero de parte de empleados de un negocio de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer denunció a los acosadores y a la empresa que los contrataba. La Justicia penal aún no se expidió en el caso de los dependientes, pero los dueños del lugar acordaron, tras una mediación, pagarle a la víctima un resarcimiento económico de 100.000 pesos y se comprometieron a brindar el espacio para charlas sobre violencia de género.

Greta Galvaño Ter-Akopian tiene 29 años y vive en Palermo hace un año y medio. En agosto, mientras caminaba por la calle Gorriti, escuchó que dos empleados de un local de comidas le gritaban obscenidades. No era la primera vez que ocurría: al contrario, cada vez que pasaba por ahí recibía ese tipo de comentarios e incluso había resuelto cambiar sus recorridos diarios para evitarlos.

Pero la última vez, ya harta, frenó y les pidió que dejaran de hacerlo. La respuesta fue una burla.

La mujer, entonces, entró en el local y les contó al encargado y al gerente lo que ocurría. Le pidieron disculpas y llamaron a los empleados. Uno de ellos admitió lo que había pasado, el otro no habló y Ter-Akopian les anunció que los denunciaría.