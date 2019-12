Mendoza: suspenden la reglamentación de la ley minera

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, suspendió ayer la reglamentación de la ley minera 9209, que modificó la anterior 7722, y generó gran rechazo en la comunidad por la habilitación del uso de sustancias tóxicas, medida que no convenció a los asambleístas y vecinos, quienes anunciaron que seguirán con las protestas hasta que se vete la ley.

Tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones y protestas masivas en distintos puntos de la provincia, Suárez anunció que no reglamentará “la ley (9209) y no estará vigente”, y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia “para brindar información a la gente”.

“Vamos a llamar a una mesa de diálogo, esperamos llegar a un acuerdo”, explicó Suárez.

Sin embargo, la decisión no convenció a los asambleístas, vecinos y hasta la cúpula del peronismo mendocino que, aunque el viernes pasado dio el voto para aprobar la ley, ayer pidió su derogación.

Ayer, luego de que Suárez anunciara que suspendía la reglamentación de la reforma en la ley minera, el peronismo local le pidió en un comunicado al gobierno que la derogue para iniciar el debate “en foja cero”.

En rueda de prensa brindada en Casa de Gobierno, Suárez llamó a dar “un debate genuino con la intención de cuidar el agua y generar fuentes de empleo”, y dejó en claro que “no se hará minería donde el plan de ordenamiento territorial (de cada localidad) lo prohíba”.