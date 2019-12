Especialistas advierten que "no hay pirotecnia segura"

La División Oftalmología del Hospital de Clínicas alertó que el 70% de las lesiones oculares en épocas de Navidad y Año Nuevo son causadas por mala manipulación de la pirotecnia, el 15% por corchos de bebidas espumantes y el 15% por violencia social, accidentes de tránsito y peleas, heridas de armas blancas y balas perdidas.

"No hay pirotecnia segura, hasta la más inofensiva puede causar algún tipo de lesión que compromete la visión, llegando incluso hasta la ceguera. La mayoría de los casos son leves, pero también se registran traumatismos severos y lesiones oculares muy graves", explicó el doctor Federico Basbus, de esa división.

"Como principal medida de prevención, lo recomendable es no comprar ni utilizar pirotecnia", aclara Basbus.

En caso de que se use, continuó, debe adquirirse en locales autorizados y se deben emplear en lugares abiertos y despejados, al aire libre.

"Además no se deben introducir los cohetes dentro de botellas, latas y envases que al explotar puedan expulsar esquirlas. La ingesta de alcohol es otro de los factores a tener en cuenta, ya que la persona pierde reflejos y se potencia el riesgo de accidentarse", sostuvo el especialista.

También cuentan las lastimaduras por corchos, sobre todo los de plástico, que suelen salir disparados súbitamente al cortar el precinto.

Ante una situación de emergencia, desde el hospital se recomienda "lavar la zona del accidente con agua mineral o suero fisiológico y tapar con gasa estéril sin colocar gotas ni pomadas" y concurrir a un lugar especializado.

Campaña de la Defensoría bonaerense

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña para concientizar sobre el impacto que produce el uso la pirotecnia en personas, animales y el medio ambiente en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La campaña “Estas Fiestas, no usemos pirotecnia” hace foco en los efectos que provoca el estallido de los fuegos artificiales en adultos mayores, niños, personas con discapacidad, animales e incluso en el medio ambiente.

La iniciativa de la Defensoría surgió luego del trabajo en conjunto con diferentes asociaciones de familias con miembros con TEA, TGD, Autismo y con asociaciones protectoras de animales, que todos los años se acercan para intentar frenar esta actividad que provoca problemas de salud en las personas y animales.

El titular del organismo, Guido Lorenzino, precisó en un comunicado que con la campaña se busca “que se conozca cada vez más cuál es el daño que se puede provocar al utilizar pirotecnia, y así intentar proteger a los que más sufren las consecuencias de su uso”.

Lorenzino también indicó que no sólo es necesaria una tarea de concientización, sino también que los municipios bonaerenses elaboren ordenanzas que prohíban su uso.

"Vemos que cada vez hay más personas que dejan de utilizar pirotecnia, pero este cambio cultural sólo se sostiene si la sociedad y la política avanzan de manera conjunta", concluyó el Defensor del Pueblo.

En Junín apuntan a que haya “más luces y menos ruido”

En Junín rige una ordenanza municipal que prohíbe la pirotecnia sonora y desde la comuna lanzaron una campaña con el lema “más luces y menos ruido”.

En este sentido, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Agustina de Miguel, afirmó ayer a Democracia: “Estamos haciendo lo mismo que hicimos en los últimos años, desde que entró en vigencia la ordenanza. Los controles los hacemos bien cerca de las fechas de los festejos, del 24 y el 31, lanzamos un flyer en cuanto a lo que es comunicación, trabajando en la concientización también en las colonias de verano para trabajar bien con los chicos, que son en definitiva quienes más nos ponen en orden hoy en día, y finalmente solicitar el compromiso de la comunidad por los motivos que venimos hablando hace tiempo para cuidar principalmente a los chicos que tienen Asperger o autismo, a los veteranos de guerra, a las personas de la tercera edad y a todos los animales”.