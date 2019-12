Piden hasta 15 años de cárcel por contagios masivos de VIH

La querella en el juicio oral a tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por contagio masivo de VIH y hepatitis en transfusiones entre 1979 y 1991 pidió ayer condenas de hasta 15 años de prisión y sostuvo que hubo una “clara violación del deber de cuidado” pese al conocimiento de la “peligrosidad” del tratamiento.

“Está probado que este contagio fue doloso”, concluyó su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 3 el abogado querellante Gonzalo Giadone al fundamentar el pedido de 15 años de condena para uno de los acusados, el médico Miguel de Tezanos Pinto y de 14 años para el otro, Pedro Pérez Bianco.

Para el tercer imputado, el abogado Eduardo Biedma se pidió una condena de 7 años de cárcel.

“Hubo una clara violación del deber de cuidado. Los pacientes fueron a la Fundación de la Hemofilia confiados en curarse de su enfermedad y aparecieron sorpresivamente con un cóctel de virus”, sostuvo el abogado.

El juicio oral entró en la etapa de alegatos finales ante el juez Fernando Machado Pelloni, en un debate que se realiza ante un tribunal unipersonal y tras el turno del alegato de la querella, se escuchaba el de la fiscalía.

“Hubo conocimiento de la peligrosidad”, sostuvo Giadone, por la querella de enfermos afectados y sus familiares.

“Acá el resultado fue la muerte de centenares de pacientes hemofílicos que no tienen la posibilidad de asistir a este juicio, donde brilla la ausencia de víctimas. Ese resultado no podía ser negado por los acusados”, agregó.

Para la querella “no hubo una correcta notificación a los pacientes afectados y eso ocasionó que esta enfermedad fuera propagada por los enfermos hemofílicos a otras personas que no eran hemofílicas, sus parejas, sus esposas, en algunos casos los hijos”.

“Esta querella se pregunta por qué no se tomaron medidas inmediatas, pero lo más grave de todo esto es que pese a que los concentrados antihemofílicos en Estados Unidos habían sido ya termoinactivados en febrero de 1984, recién un año después comenzaron a ingresarlos concentrados ya inactivados a la Argentina”, refirió.

La investigación había sido cerrada por el juez federal Claudio Bonadio, pero la reabrió la Cámara Federal porteña que apartó al magistrado del caso.

Los contagios del virus VIH y de hepatitis B y C se produjeron por la aplicación de los factores de coagulación de sangre denominados Factor VIII y IX en la Fundación de la Hemofilia.