Multan al boliche que discriminó a una joven trans y debe pedir disculpas públicas

La discoteca porteña “Rose in Rio”, que el jueves fue clausurada por una denuncia de discriminación, fue autorizada a reabrir sus puertas pero deberá pagar una multa de 42.800 pesos por haber negado el acceso a una joven trans, a la que además deberá pagar 20.000 pesos en concepto de “reparación de daño integral”, según lo resuelto en un juicio abreviado.

Así lo resolvió el pasado viernes el titular del Juzgado 1 en lo Penal, Contravencional y de Faltas Rodolfo Ariza Clerici, quien además le impuso una multa similar al propietario del local y ordenó a la discoteca colocar un cartel con la leyenda “Este local respeta la dignidad y diversidad de las personas”.

Además, obligó al boliche a “pedir disculpas en medios de prensa y redes sociales”, informó el sitio judicial.

El fallo indica la frase exacta que deberá emplearse para cumplir con este último cometido: “Rose In Rio pide disculpas a la víctima así como al colectivo trans, comprometiéndose a futuro a adoptar una política de admisión respetuosa de la ley 26.370 libre de cualquier prejuicio y que no suponga un trato discriminatorio o arbitrario para los concurrentes”. “Estoy conforme con el fallo, porque marca un precedente que permitirá a la gente ir tranquila al boliche, sabiendo que ya no la podrán discriminar impunemente”, aseguró a Télam Kiara Acosta, influencer de 21 años que se hizo conocida en 2017 al participar del reality “Despedida de Solteros”.