El acceso digital, la nueva y creciente línea divisoria entre los más chicos

“La pobre utilización de Internet en sectores populares es, en el siglo XXI, la nueva forma de exclusión”. La frase ya tiene un tiempo y pertenece a Roxana Morduchowicz, especialista en cultura juvenil y autora de “Los chicos y las pantallas”. Lejos de perder vigencia, parece cobrar un nuevo sentido a la luz de los nuevos informes y las últimas advertencias de los especialistas sobre la brecha tecnológica que parece ampliarse cada vez más entre los chicos. ¿Se puede pensar en la educación de los chicos sin tener en cuenta la línea divisoria que impone hoy por hoy el mundo tecnológico entre los niños y adolescentes?

En el marco del 30° aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente celebrado esta semana, la ONG Chicos.net presentó un informe en el que advierte sobre “las brechas de uso” de la tecnología. “En los primeros años de la revolución digital el tema central pasaba por la falta de acceso. Hoy el panorama es diferente: existe otra brecha que tiene que ver con los recursos simbólicos de aquellos que utilizan los dispositivos”, se explica desde la ONG.

“Primero pensamos que con el acceso masivo a los dispositivos la brecha tecnológica quedaría saldada. Rápidamente comprobamos que no era así. Se puede tener el hardware disponible, se puede tener incluso conectividad gratuita, pero es necesario saldar las brechas de uso”, dice el informe, en el que resaltan que se refieren a “lo que puede lograrse al usar los medios digitales y que esto tiene que ver con el capital cultural, social y educativo”. La respuesta, señalan, está en “contar con políticas públicas para apoyar a la niñez más vulnerada y vulnerable”. Según el último informe de UNICEF sobre este tema, en tanto, los jóvenes de 15 a 24 años es el grupo de edad más conectado. En todo el mundo, el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población total. El estudio también advierte que los niños están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas; en algunos países los niños menores de 15 años tienen la misma probabilidad de usar internet que los adultos mayores de 25 años. Pero el acceso digital se está convirtiendo en la nueva línea divisoria, ya que millones de los niños que podrían obtener más ventajas de la tecnología digital no están beneficiándose de ella.

Retomando el estudio de UNICEF, alrededor del 29% de los jóvenes de todo el mundo, unos 346 millones de personas, no están conectados en línea. El organismo, además muestra que las divisiones digitales también reflejan las brechas económicas predominantes, lo que amplifica las ventajas de los niños de los entornos más ricos y no ofrece oportunidades a los niños más pobres y desfavorecidos.

Según se apunta desde Chicos.net, aquellos niños y adolescentes que no puedan acceder a los contenidos tecnológicos de manera amplia seguramente no sólo no logren utilizar las tecnologías para incorporar nuevos conocimientos sino que, a su vez, puede que corran riesgos. “El grooming, la intimidación y el acoso por parte de adultos, generalmente encubiertos por identidades falsas, forma parte de las situaciones a las que pueden verse expuestos los niños”, según el trabajo. En el ámbito escolar, hace hincapié el informe, es necesario pensar nuevas propuestas de capacitación docente para que aprovechen la tecnología con la que ya cuentan los chicos.