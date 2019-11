Otra vez hay polémica por la cobertura médica de los odontólogos de la Provincia

La Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia volvió a salir al cruce de un proyecto de ley que podría tratarse en la Cámara de Diputados de Buenos Aires próximamente y que postula tornar en voluntaria la cobertura médica que brinda esta Caja a través de la Fundación Comei (Cobertura Médica Integral), “poniendo en riesgo el sistema actual”.

Desde el año pasado, un grupo de profesionales pide la opción de libertad a la hora de elegir la cobertura médica para cada odontólogo en actividad y su familia. En el segundo semestre del año pasado, una agrupación de profesionales -que ganó elecciones en distintos distritos del colegio profesional-, impulsó el cambio y solicitó que se separen las boletas de los aportes jubilatorios y de la cobertura de salud”.

“El Directorio de la Caja rechaza de manera total y absoluta” el proyecto de quitar obligatoriedad en los aportes para la cobertura médica, indicaron en la entidad profesional. Agregan las autoridades que “esta iniciativa no tiene ningún tipo de estudio o respaldo actuarial sobre la viabilidad de Comei porque no dice ni pondera qué pasará cuando el sistema pase a ser totalmente voluntario”.

En la entidad previsional remarcaron que “los únicos beneficiados son grupos minoritarios de afiliados a los que molesta la obligatoriedad porque, o bien quieren pasar al sistema de autónomos pauperizando la cobertura de salud que recibirán o tienen grandes ingresos y pasarán al sistema de prepagas, o bien tienen otra cobertura obligatoria y no son afiliados a Comei”.

En la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia destacó que “de aprobarse este proyecto, los grandes y máximos perjudicados son los adultos mayores, grupo en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las definiciones de la Corte Suprema de Nación y que permanecerán en el sistema por no poder afrontar los costos que tendrá pasarse a una prepaga y por el alto uso que hacen del sistema”.

La Caja cuenta con 17.000 afiliados en el sistema de seguridad social, indicaron en la institución.