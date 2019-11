Una chica trans denunció que la discriminaron en un boliche de Palermo

La Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires inició una investigación por “discriminación y hostigamiento” luego de que Kiara Acosta, una joven influencer trans, denunció que fue discriminada el sábado en la puerta del boliche “Rose in Rio”, donde le impidieron el acceso debido a su vestimenta y apariencia física.

Acosta, luego de ser discriminada en la disco de Costa Salguero, inició una campaña en las redes sociales para denunciar lo que había sufrido: “Ayer el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in Rio me discriminaron y rebotaron por ‘estar vestida como una puta y parecer hombre’, sabiendo que soy una chica trans”, denunció en su cuenta de Twitter.

A partir de este episodio, la joven realizó la denuncia, que se encuentra a cargo de la Fiscal Mariela De Minicis, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22 de la Ciudad por “discriminación y hostigamiento”.

De Minicis señaló ayer que “la causa se encuentra en plena investigación. Estamos recabando todos los elementos que incluyen testimonios de varios testigos que aportan datos a la causa y prueba documental que apoyaría los dichos de la denunciante”.

En tanto, el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, resaltó la importancia de realizar la denuncia ante casos de “abusos al derecho de admisión” a través de un video difundido en Twitter bajo la consigna “#NoLoDejesPasar”.