Falleció mientras tocaba, el músico Tomás Loiseau, líder de Mamushkas e hijo de Caloi

Tomás Loiseau, músico e hijo del recordado humorista gráfico Caloi, murió esta madrugada en el Hospital Durand luego de haberse descompuesto mientras daba un show en el barrio de Almagro con su grupo, Mamushkas.

Según se informó, los asistentes al recital llamaron de inmediato a la policía y al SAME, y Loiseau fue trasladado al hospital más cercano de la zona. Pese a que los médicos le realizaron maniobras de resucitación, minutos más tarde falleció. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde en las próximas horas se efectuará una autopsia para determinar las causas de su deceso.

“Estábamos tocando y Tomás se descompensó en la última canción del show y falleció”, contó el guitarrista de la banda, El Chino Damián, quien compartió la pasión por la música con el vocalista durante 12 años. Además, aclaró que su amigo no tenía ningún problema de salud. “Se venía sintiendo perfecto, era de los mejores shows de nuestra vida. En la última canción sonrió y se desplomó en el escenario”. Y agregó: “Se había hecho un tratamiento de conducto y le dieron corticoides; saldrá en la autopsia. Ayer, en el lugar hacía mucho calor”.

Respecto a cómo será la despedida, el guitarrista dijo que aún no saben si habrá velatorio, lo que “se resolverá el día de hoy”. Y recordó que hablando hace unos días, el hijo de Caloi le había dicho que tenía ganas de hacer una fiesta: “Hay que recordarlo con música, es todo muy triste. Él era música, y hoy es el Día de la Música”.

“Estamos devastados. No caemos ni vamos a caer jamás. CAPITÁN Q.E.P.D”, escribieron sus compañeros en el Instagram del grupo, colocando una imagen completamente negra. También cambiaron su foto de perfil. De inmediato el posteo se llenó de comentarios de fanáticos de Mamushkas, acercando sus condolencias. “Mucha fuerza y luz para la familia y amigos”, “Fuerza, un fuerte abrazo”, “Terrible tristeza” y “Cómo lo siento”, fueron algunos de los mensajes.

Mamushkas nació en 2001. Editó tres discos y dos simples: La Guerra de Los Mundos (2005), Mamushkas (2009), Mundo Bomba (2014), Síndrome de Estocolmo (simple) y Ángel Negro (simple).

Tomás pasó su infancia en José Marmol junto a sus hermanos Juan Matías (Tute) y Aldana, y sus padres, María Cristina Marcón y Carlos Loiseau, conocido y admirado como Caloi.