La hija de Andrea del Boca denunció a su padre por abuso sexual

La hija de Andrea del Boca, Anna Chiara del Boca, denunció penalmente a su padre, el empresario Ricardo Biasotti, por los presuntos delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “corrupción de menores”, y pidió su “inmediata detención”. Así lo hizo a través de una presentación realizada en el Palacio de Tribunales, donde, tras el sorteo realizado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, el escrito fue girado al Juzgado 43 del fuero, a cargo del magistrado Pablo García De La Torre.

“Vengo por el presente a formular denuncia penal por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la relación de parentesco, y por el delito de corrupción de menores contra mi progenitor, Horacio Ricardo Biasotti, con motivo de los hechos que atentaron contra mi integridad sexual, cuando era solo una niña, hasta mis 8-9 años de edad”, indica el escrito.

La denuncia quedó formalizada con la presentación realizada por el abogado Claudio Calabressi, quien, junto con su par Paula Ojeda, representará a Anna Chiara del Boca (18), en este expediente.

“Ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros, he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera”, dice Anna Chiara. Y agrega: “Decidí formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan”.

Como es de rigor, el primer paso, una vez que la denuncia sea remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 43 de Capital Federal, con sede en los Tribunales Federales de Comodoro Py, será confirmar su contenido y, una vez sorteado ese paso formal, y con la intervención de la fiscalía correspondiente, se procederá a reunir pruebas.

De esta forma, la hija de la actriz Andrea del Boca formalizó la denuncia que había anticipado en declaraciones periodísticas en las que en distintas oportunidades hizo referencia a aberrantes situaciones que habría vivido en su infancia.

En tanto, el abogado de Biasotti, Marcelo Parilli, habló ayer con el portal Teleshow y dijo que su cliente “se pondrá a disposición del juzgado y la fiscalía” para aportar “las pruebas” que demostrarán que “es inocente”.

Biasotti afronta una causa en su contra impulsada en 2002 por su ex pareja, Andrea del Boca, quien lo denunció por violencia de género.

En ese expediente, que aún sigue en trámite, la Justicia en principio favoreció a Biasotti, quien, ante un fallo favorable a su postura, le inició una millonaria demanda por daños y perjuicios a la actriz.

Según trascendió, en una audiencia de conciliación por otra causa, el ex marido de la actriz se habría mostrado dispuesto a liberar a Del Boca de la demanda por “daños y perjuicios” bajo una perversa condición: que no lo denuncien por abuso sexual agravado.