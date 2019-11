Identificaron por sus tatuajes a la mujer asesinada a puñaladas

La mujer hallada semidesnuda y asesinada de 21 puñaladas, con una bolsa en la cabeza y envuelta en sábanas y frazadas, en el partido bonaerense de La Matanza, fue identificada por su ex marido, quien dijo que la vio por última vez el domingo, cuando discutieron, informaron ayer fuentes judiciales y policiales.

En base a un reconocimiento fotográfico, la víctima fue identificada como Magdalena Beatriz Peralta (36), quien según su ex pareja tenía dos hijos, era adicta a las drogas y se prostituía en la vía pública.

El hombre, que es changarín, contó que Peralta alquilaba una habitación con otras mujeres y que ejercía la prostitución sobre la Ruta Nacional 3 y las vías de la estación de Isidro Casanova.

De acuerdo a sus dichos en sede policial, ambos se encontraban separados desde hacía tres o cuatro años, aunque la vio por última vez el pasado domingo por cuestiones vinculadas a los dos hijos en común que tienen, ocasión en la que terminaron discutiendo.

El hombre contó que se enteró por Facebook que había aparecido un cuerpo de mujer en Gregorio de Laferrere, por lo cual se dirigió a la comisaría San Alberto, con el fin de establecer si podía tratarse de su ex pareja.

Por tal motivo, fue llevado a la Morgue Judicial de La Matanza, donde por fotos reconoció a Peralta por sus tatuajes. El cuerpo de la mujer fue arrojado a las 5.14 de la madrugada del martes -según pudo establecerse a través del registro de una cámara de seguridad que captó el momento- en el cruce de las calles Torquinst y José Hernández de la mencionada localidad del oeste del conurbano, y minutos después un matrimonio lo vio y llamó a la línea de emergencia 911.

Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la Comisaría 2ª Este de Altos de Laferrere concurrió al lugar y constató en plena calle y junto al cordón de la vereda que había un bulto empaquetado con frazadas y una sábana roja desteñida, del que sobresalía un pie.

De acuerdo al resultado de la autopsia practicada ayer a la tarde, Peralta fue asesinada de 21 puñaladas que le provocaron lesiones vitales, ocho de las cuales fueron en el hombro, siete en la cabeza, cinco en el cuello y una en el antebrazo, informaron fuentes judiciales.

Asimismo, según el informe preliminar de ese estudio, la hora de muerte fue estimada entre 12 y 24 horas y el cadáver no presentaba signos de defensa ni de abuso sexual, mientras que la bolsa en la cabeza fue colocada post mortem.

En tanto, en el cuerpo se encontraron rastros de arena, tierra, y pelos de animales, por lo que se presume que fue arrastrada en otro lugar y que la escena del hallazgo es secundaria, añadieron los voceros judiciales.