Gallardo inauguró una biblioteca con su nombre

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, participó ayer a la tarde de una actividad de "Bibliotecas Futboleras" en la escuela de Merlo donde hizo sus estudios primarios y les aconsejó a los alumnos que "mantengan los sueños que tienen siempre y trabajen para lograrlos".

Los chicos de la escuela le realizaron una serie de preguntas -como en una conferencia de prensa- y el técnico millonario reconoció que la carrera de futbolista no consiste solo en triunfar. Gallardo enumeró: "Se puede entrenar, jugar a la pelota, ayudar a la salud, hacer amigos, disfrutar de grupos más allá de llegar a Primera".

También admitió que estaba muy emocionado y sensible por el acto y agregó: "Hace 30 años pisé por última vez (la escuela) y estoy sensible porque se me vienen muchos recuerdos de este patio y de esta escuela".

La nueva biblioteca, que llevará el nombre del entrenador, se encuentra en la escuela E.P. N° 12 "Alte. Guillermo Brown", en la ciudad de Merlo, donde Gallardo pasó gran parte de su infancia escolar.