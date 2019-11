Amplia variedad en colonias de vacaciones y temporadas de pileta 2019-2020

A mediados de diciembre comenzarán la mayoría de las colonias de verano, para chicos entre 3 y 12 años, en clubes deportivos, complejos recreativos y piletas.

Las entidades están preparando el staff de profesores de educación física y demás, para la atención de los chicos, quienes luego de que terminen las clases seguramente van a la colonia, si es que sus padres cuentan con los recursos económicos para hacer frente a los costos de la misma.

Varios gremios cuentan con complejos deportivos, con natatorios, por lo cual suman un nuevo servicio a sus afiliados.

La temporada de pileta para las familias, grupos de amigos y personas individuales también dará comienzo en diciembre, aunque un poco antes de las colonias.

A continuación un detalle de las distintas opciones que hay en Junín, sea colonias de verano y piletas.

ATSA

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Seccional Junín, llevará adelante la Temporada de pileta 2019-2020 en el Complejo Polideportivo ubicado en inmediaciones de Ruta 188 y Av. República.

El Complejo Polideportivo ATSA cuenta con canchas de fútbol y vóley, juegos infantiles, quincho abierto con mesas, bancos y parrillas; pileta semi olímpica; piscina infantil; vestuarios y solarium.

La temporada se extenderá desde el 7 de diciembre al 1 de marzo de 2020, con actividades recreativas y deportivas, pileta libre y enseñanza de natación, de lunes a sábados, de 13 a 20.30 horas; y domingos y feriados, de 11 a 20.30 horas.

Los requisitos son estar afiliado a ATSA Junín y presentar el carnet sindical o el recibo de sueldo y el DNI.

Los costos son los siguientes: Individual, afiliado, 1.400 pesos; adherente, 3.500 pesos; invitado, 4.200. Grupo familiar de dos integrantes, 2.500 pesos (afiliado); 5.600 (adherente); 6.700 (invitado). Grupo de 3 integrantes: 3.200 (afiliado); 7.900 (adherente), y 9.500 (invitado).

Colonia: juegos, deportes y enseñanza de natación para niños de 4 a 12 años. Se extiende del 16/12/19 al 28/02/20, de lunes a viernes, entre las 14 y las 17 horas.

Transporte opcional de 14 a 17 horas, con la compañía de una de las profesoras de la colonia. Costo total: $4.000.

Requisitos: estar afiliado a ATSA Junín y presentar el carnet sindical o el recibo de sueldo y el DNI.

S.E.C.

El Sindicato Empleados de Comercio de Junín cuenta con el complejo deportivo ubicado en José Hernández e Ituzaingó.

La temporada de pileta comenzará el 7 de diciembre, en el horario de 12.30 a 20. Las inscripciones se realizan en las oficinas del S.E.C., Saavedra 77, en el horario de 8 a 20.30, en mesa de entrada. Teléfonos 4433923 y 4433164.

Los costos son: socios activos, 650 pesos (individual) y 1.300 pesos (grupo familiar). El socio adherente debe abonar 2.900 pesos.

Para el grupo familiar (socio adherente) hay distintas opciones:

Dos personas: 5.000 pesos. Tres personas: 6.000 pesos. Cuatro personas: 7.000. A partir del 5to. Integrante, se debe pagar 600 pesos más.

Colonia de vacaciones, es de 9 a 12, para niños de 3 a 12 años y comenzará el 16 de diciembre.

Los activos pagan por cada niño, 3.600 pesos, sin transporte o en colectivo; con trafic el costo es de 5.800 pesos. Los adherentes, 6.800 pesos, sin transporte o en colectivo, en trafic, 9.600 pesos. El sindicato cobra un 25 por ciento menos al segundo hijo de afiliado, y un 50 menos, al tercero.

Junín Golf Club

El Junín Golf Club cuenta con Colonia de vacaciones para este verano, en el horario de 14 a 18, orientada a la práctica de golf (hay clases de golf) y a la enseñanza de natación. Se puede optar por la extensión de una hora más para las clases de natación exclusivamente, con profesor a cargo.

La colonia incluye campamento y actividades recreativas.

Comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2020.

El costo es de 9.000 pesos para socios y no socios, y de 8.500 para el hermano.

El plus para las clases es de 800 pesos, en diciembre; y de 1.500 pesos por mes en enero y febrero.

Consultar por transporte al cel. 236 4599789.

Respecto a la Temporada de pileta, hijos colonos no pagan.

El grupo familiar es de dos cuotas de 900 pesos (noviembre y diciembre) y una cuota de 5.000 en diciembre.

Individual: dos cuotas de 900 pesos noviembre y diciembre, y una de 2.000 en diciembre.

Club Náutico

El Club Náutico realizará esta temporada de verano una colonia para 30 chicos, quienes estarán a cargo de los profesores Martín Laius y Mariel Daga.

Comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2020.

Es de lunes a viernes de 15 a 18.

Está orientada a la Natación y a los Deportes Náuticos: Optimist, Kayak y Windsurf. Los deportes náuticos continuarán en invierno.

La temporada de colonia para socios es de 10.000 pesos, y de 9.500 por hermano. Es de 11.000 para los no socios, y 10.500 por hermano.

Para transporte hay que consultar al 236 4599789.

Club Junín

La Colonia de Verano en el Club Junín da inicio el 16 de diciembre y se extiende hasta el 28 de febrero de 2020. Hay en dos horarios: de 9.30 a 12.30 y de 15 a 19 (tarde cupo limitado hasta 60 chicos).

Las inscripciones se hacen en la secretaría del club de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 16 a 20.

Los cupos son limitados.

Turno mañana: el costo es, para socios, de 9.750 pesos y de 11.900, para no socios.

Turno tarde: socios, 9.900 pesos; no socios, 12.100 pesos.

Hay descuentos para hermanos.

Se puede pagar con tarjeta, en efectivo, en cuotas también.

El coordinador de la colonia es el profesor Sebastián Filippa y las personas a cargo son profesores de Educación Física y estudiantes de Ed. Física.

Se realizan campamentos, enseñanza de natación, talleres artísticos, proyectos familiares.

La Temporada de Pileta todavía no tiene precio (posiblemente mañana lunes ya se conozcan) y no se sabe el inicio, puede ser la última semana de noviembre o la primera de diciembre, dependiendo de la terminación de la climatizada prevista para el 17 de noviembre.

Club Independiente

En el Club Independiente, el Gran Chapuzón” arriba a los 10 años de estar en forma ininterrumpida trabajando con los chicos en su Colonia de Vacaciones y se prepara para recibir el verano de la mejor manera.

Ya comenzó con las inscripciones y los interesados lo podrán hacer en la sede social de la entidad Roja en calle Primera Junta 248 de 10.00 a 12.00 horas, los sábados, o via Facebook Gran Chapuzón.

Se desarrolla de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Está destinada para chicos de entre 3 y 12 años, recordando que tiene cupos limitados como todos los años, por la cantidad de niños que quieren participar de la misma. Vale resaltar que dictan clases los días de lluvias y feriados.

Los grupos se dividen según edades, cada uno tiene distinta planificación, entre ellas, talleres, música, campamentos, natación, jornadas nocturnas y muchas actividades más.

Los costos son: 5.700 pesos (socios). Si son dos hermanos, 10.000.

Ex colonos, 6.800 pesos (individual), 12.000 (dos hermanos).

No socios: 7.700 pesos (individual) y 13.000 pesos (dos hermanos).

La temporada de pileta del Club Independiente tiene el siguiente costo: grupo familiar, 6000 pesos (socios), y 8.000 (no socios), hay descuento por pago al contado antes del 6 de diciembre.

El individual mayor de 15 años, paga 2.500 pesos (socios) y 3.500 (no socios); individual hasta 14 años, 1800 pesos (socios) y 2.800 (no socios).

Club BAP

La Colonia de Vacaciones del Club BAP también comienza el 16 de diciembre y se extenderá hasta fines de febrero. Está dirigida a niños entre 3 y 12 años.

El horario es de 9.30 a 12.30, de lunes v viernes.

No se suspende por lluvia.

Está a cargo del profesor Samuel Tonarelli.

El costo es de 7.500 pesos por chico, y si son dos hermanos, el segundo abona 4.500 pesos.

Realizan actividades recreativas, enseñanza de natación, campamentos, jornadas especiales, muestras y bicicleteada.

La Temporada de Pileta da inicio el domingo 8 de diciembre y se extiende hasta los primeros días de marzo.

Funciona de lunes a viernes de 14 a 20. Sábados de 13 a 20 y domingo, de 12 a 20.

El costo es: individual menor, 3000 pesos (socios) y 4.300 (no socios).

Individual mayor de 16 años, 3.800 pesos (socios) y 5.300 (no socios).

Matrimonio o pareja: 5.800 pesos (socios) y 7000 (no socios).

Grupo familiar dos mayores y tres menores: 7.500 (socios) y 9.500 (no socios).

Jugadores del club abonan 2.500 pesos.

Club Sarmiento

La colonia del Club Sarmiento funciona en dos turnos: mañana, de 9.30 a 12.30; y de tarde de 14 a 18.

Turno mañana: para socios, 8.200 pesos y no socios, 8.900.

Turno tarde: socios, 8.699 pesos; y no socio, 9.600.

Hay un 10 por ciento de descuento para hermanos.

Informes e incripción en secretaría del club o a los teléfonos 154601016 (profesor Carlos) o 154599247 (profesora Naty).

Club Social

El Club Social de Junín organiza una colonia de verano, en turnos matutino y vespertino, con más de diez actividades y mucha diversión, a cargo de los profesores: Fede Meza, Pini Tamburrini, Gastón Rossini, Kevin Fornt, Andre Pierre, Jony Villareal, Lara Sastre, Cami Mena y Lautaro Cánepa. Maestra jardinera: Milagros Llano.

Para mayor información, dirigirse a la Secretaría del club (Rivadavia 103), en el horario de 9 a 16, o llamar al 236 4423616.

Es para niños de 3 a 12 años. Da inicio el 16 de diciembre y termina el 21 de febrero de 2020.

Club Newbery

La Colonia de Vacaciones “El aviador”, del Club Newbery, dará comienzo el 16 de diciembre, de 14 a 17.30.

Los costos son: socio individual, 5.500 pesos; dos hermanos, 9.600 pesos; tres hermanos, 12.700 pesos. No socios: individual, 6.300 pesos, dos hermanos, 10.300; tres hermanos, 14.200.

La reunión de padres es el 28 de noviembre a las 20 horas.

La colonia realiza actividades recretivas, lúdico-expresiva, natación, talleres, campamento, bicicleteada o caminata.

La temporada de pileta es de 3.000 para el socio individual; y el grupo familiar, 5.500 pesos. No socio, 6.300 pesos.

Contactos: Rodrigo, 236 4377400; Daiana, 236 4339033.

Sociedad Italiana

La Colonia de Vacaciones de la Sociedad Italiana lleva más de diez años funcionando a pleno.

Comenzará el 16 de diciembre y será hasta fines de febrero, estando a cargo el profesor Pablo Ferrara.

Funciona de lunes a viernes de 15.30 a 19, y es para niños de 3 a 12 años.

Los socios abonan 8.200 pesos y los no socios, 9.500. Si son dos hermanos socios, 13.500 pesos los dos, y los no socios, 17.000.

La inscripción es en la sede de Belgrano 84, de 9 a 12.30 de lunes a viernes. Tel 4422340.

La Temporada de Pileta da inicio el 15 de diciembre, es de lunes a lunes, de 12.30 a 20.

Es para socios exclusivamente. Los mayores abonan 6.500 pesos. Cinco amigos mayores, 26.000. Jubilado, 5.500.

Matrimonio con hijo menor de 12 años, 11.630 pesos.