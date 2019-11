Piden 10 años de cárcel para el ex pediatra del Garrahan

La fiscal Daniela Dupuy pidió ayer 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer el cargo de pediatra a Ricardo Russo -ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan- por encontrarlo responsable de distribución, tenencia y producción de pornografía infantil.

En la etapa final con la audiencia de alegatos, Dupuy solicitó -además- que permanezca detenido sin el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.

El pedido de la fiscal fue durante la quinta jornada del juicio oral que se le sigue en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 que está a cargo de Gonzalo Rúa.

El veredicto está previsto que se conozca hoy.

En el juicio deberán adoptar una resolución habiendo escuchado un total de 38 testigos y peritos, 15 menos de lo previsto inicialmente, dado que “el resto de los testigos que ofrecieron todas las partes fueron desistidos por considerarse innecesaria su declaración”.

La Fiscalía y la querella hacen responsable al pediatra Russo de victimizar a “1.500 niños y niñas diferentes”, mientras que el defensor de Dupuy aseguró que las fotografías producidas por el médico tenían una “finalidad médica”.

Russo llegó a juicio acusado de haber distribuido 336 videos de explotación sexual infantil facilitados a través de la red eMule, de tenencia con fines inequívocos de distribución de 964 fotos y 68 videos de menores de 13 años realizando actividades sexuales explícitas, y de haber producido 5 sesiones.

Russo afirmó ayer durante la audiencia que “obtuvo fotos que consideraba necesarias, pero siempre con el consentimiento de los pacientes y con la presencia de los padres” de los menores de edad a los que atendía y aseguró que “jamás vulneró el derecho de un niño y de un adulto”.

Además, el ex pediatra sostuvo que las fotografías que tomó no sólo lo “ayudaron él en su práctica diaria, sino también a sus colegas de todo el país y del exterior que pudieron conocer enfermedades nuevas que les transmití”.

Respecto de la distribución y material de pornografía infantil que se le atribuyen dijo: “Jamás quise divulgar ningún tipo de imagen y si esto ocurrió fue sin que yo pudiera haberlo advertido, ya que no tenía interés en compartir ningún tipo de documento”, lo que endilgó al uso inexperto del programa de distribución de archivos eMule.

“Tampoco tuve interés de almacenar o distribuir” ese material, añadió Russo y aseguró que “todo los videos pornográficos que veía iban a la basura”.

El ex pediatra acotó: “Todo lo que se ha mostrado no forma parte de mi vida; yo me dedicaba a la medicina y a la familia”.

Asimismo, cuestionó a la investigación en su contra al señalar que en este procedimiento se “tergiversó y amplificó de manera demencial el proceso”.

“Tengo la convicción de que soy inocente, lo que me da mucha fuerza” y le dijo al juez que “confío en que usted podrá dar una sentencia justa”, afirmó.