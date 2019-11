Se derrumbó el techo de una biblioteca histórica en Tucumán

El techo de la histórica biblioteca Alberdi de Tucumán, donde funciona el Teatro de la Paz, se derrumbó ayer en horas de la tarde y provocó heridas a las 15 personas que se encontraban en el lugar.

Según precisó la Policía de Tucumán a Clarín, de esas 15 personas, dos fueron trasladadas al Hospital Ángel Padilla de esa capital y el resto fue atendido en el lugar con heridas leves. No hay personas atrapadas.

Las mismas fuentes indicaron que los dos heridos que fueron hospitalizados son periodistas que se encontraban en la biblioteca al momento del derrumbe. En tanto, los heridos leves fueron trasladados a la comisaría más cercana para prestar declaración.

Debido a las tareas de rescate y remoción de los escombros la zona de la biblioteca, en 9 de Julio al 100, se encontraba cortada al tránsito. Además, el personal que trabaja en la zona no descarta el peligro de nuevos derrumbes, ya que hay partes de la estructura que todavía pueden desprenderse.

Según informaron los medios locales, lo que cayó fue parte del cielo raso del interior del edificio, que es vecino de la histórica Casa de Tucumán, en pleno casco de la ciudad.

A pocos metros también se encuentra la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino, la cual por medidas preventivas también debió ser evacuada.

“Estamos consternados por este accidente, gracias a Dios no hubo victimas; por lo que vi en unos videos, fue el desprendimiento de un cielorraso en la parte de adelante, donde hay una fotocopiadora”, comentó el titular del Ente de Cultura, Martín Ruiz Torres.

Según explicó, en ese edificio funcionan dos salas de teatro: la sala Biblioteca y el teatro La Paz, ambas situadas en la parte de atrás del inmueble.

“El Ente de Cultura, a través de la Comisión Provincial de Teatro Independiente, le otorgó a La Paz un subsidio en agosto por $145.000 para el mantenimiento de la actividad teatral y en el caso de la sala Biblioteca está para salir una partida de $105.000, que todavía no se pagó”, explicó Ruiz.

Para la aprobación de ese subsidio, agregó, los responsables de las salas debieron presentar la habilitación de Defensa Civil municipal y planimetría.

“Ese edificio tendría para este año asignado $250.000, de los cuales todavía no hubo una rendición de cuentas porque no se entregó en su totalidad, pero esa rendición se hace anualmente”, aclaró.