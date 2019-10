"Tu parte del trato" un thriller en serie con Cabré, Stuart y Wexler

La venganza es un juego de a tres…. Y de eso da cuenta “Tu parte parte del trato” un thriller con condimentos de comedia negra y suspenso, encabezado por Nicolás Cabré, Eleonora Wexler y Jazmín Stuart.

Completan el elenco Carola Reyna, Federico Olivera, Gustavo Garzón, Silvia Kutica, Fabián Arenillas, Roberto Vallejos, Romina Richi, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles y Julieta Vallina. El estreno en TNT está previsto para el próximo martes a las 23, en el eltrece para el miércoles a las 22.45 y la serie completa estará disponible en Flow desde el jueves 31 de octubre

Esta serie original, que constará de ocho episodios, fue escrita por Guillermo Amoedo (“Knock Knock”, “The Stranger”, “El habitante”) y está basada en personajes y argumento propios y de Amaya Muruzábal para Producciones Dopamine. La dirección corre por cuenta de Jorge Nisco.

“Lo que más me gusta de la historia es su estructura, los puntos de interés y la curva dramática. Tiene elementos dispersos a lo largo de todo el relato que llevan a que el espectador no pierda interés por lo que está mirando y eso no es poca cosa”, contó Nisco, con más de dos décadas de trayectoria en el universo de la dirección.

En la misma línea, durante la presentación oficial que se realizó en el hotel Alvear, Cabré sostuvo que la serie es “un thriller que está contado de diversas maneras y tiene varios quiebres. Es noble porque no aparecen todas las verdades en el último capítulo”.

Asimismo, en esta oportunidad, Turner Latin America aportó también en el desarrollo de la historia -de la mano de Dopamine- profundizando de esta manera el trabajo colaborativo en la creatividad de las historias junto con Polka, eltrece y Flow, la multiplataforma de contenidos de Telecom.

Sinopsis argumental

Carlos (Cabré) es un empleado en una importante empresa financiera. Su especialidad es evaluar y detectar oportunidades en el mercado. Sin embargo, su enorme talento y expertise en la materia no suelen ser reconocidos. Su jefe es capaz de privarlo de un merecido ascenso para promover a gente de su propio riñón, que no poseen ni la mínima preparación técnica. Esta situación lo tiene sumamente hastiado.

Un día conoce a Patricia (Stuart), una mujer intrigante con la que intima. Ella le hace una propuesta que, en apariencia, parece inocente: hacer un pacto para librarse mutuamente de las personas que odian. En el caso de Carlos, el primero en la lista es claramente su superior.

A la mañana siguiente, de regreso a su rutina, el hacker se entera de que su jefe ha sido asesinado. Un sudor frío recorrerá su cuerpo: ¿su deseo se hizo realidad? Luego del fatídico hecho, no vuelve a tener noticias de Patricia...hasta tres años después.

Aquella mujer reaparecerá exigiendo ahora "su parte del trato": es el turno de Carlos de hacer algo por ella. Debe arruinarle la vida a María (Wexler), persona con la que Patricia está más que enemistada. Víctima de un chantaje, el analista financiero es utilizado para ejecutar una venganza ¿Será capaz de llevar a cabo este siniestro plan?

De esta manera, “Tu parte del trato” se suma a la lista de títulos desarrollados conjuntamente entre TNT, Eltrece y Flow, con producción de Polka: El Tigre Verón (Julio Chávez); Otros Pecados (Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Germán Palacios, Celeste Cid, Gonzalo Heredia, Paola Barrientos, Florencia Peña, Mike Amigorena, entre otros); El Lobista (Rodrigo de la Serna); El Maestro (Julio Chavez, Inés Estévez); La Fragilidad de los cuerpos (Germán Palacios y Eva de Dominici) y Signos (Julio Chávez).