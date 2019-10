Murió Cacho Castaña: dirigentes políticos y famosos lo despidieron

Murió ayer Cacho Castaña a los 77 años, en la clínica porteña Los Arcos, donde estaba internado desde el 4 de octubre en terapia intensiva debido a una complicación que tuvo con el ingreso de una bacteria en sus pulmones.

El pronóstico de salud del cantante se mantuvo reservado. En uno de los últimos partes médicos se dijo que estaba siendo tratado con antibióticos de amplio espectro y bajo sedación profunda. Además, requería del empleo de fármacos para sostener la presión arterial como la circulación sanguínea y para mantener control del ritmo cardíaco. También estaba recibiendo tratamiento por una falla renal aguda lo que hacían la situación muy delicada situación.

Pasadas las 11, la noticia corrió con velocidad en redes sociales. Sus amigos y figuras lo despidieron. Incluso el presidente Mauricio Macri y otros dirigentes políticos.

“Lamento mucho la muerte de Cacho Castaña. Como muchos otros argentinos, lo voy a recordar siempre con cariño. Un fuerte abrazo a su familia y amigos”, publicó Macri en Twitter.

Por su lado, el ex gobernador Daniel Scioli escribió: “Nos queda el legado de su talento, el recuerdo imborrable de su calidez y el afecto puesto de manifiesto en cada circunstancia de la vida”.

El periodista Oscar González Oro, expresó: “Lo mejor que tenía era el humor, estoy tratando de metabolizar la noticia. Estoy entrando al sanatorio en este momento. Perdón pero estoy con un nudo en la garganta”.

Alejandro Lerner, quien mantenía una relación muy cercana con el músico, manifestó: “La vida me dio la posibilidad de cantar con él, estamos muy conmocionados todavía con la noticia. Me apoyó mucho con mi música”.