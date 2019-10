La Matanza: 5.000 evacuados por las inundaciones

Al menos 5.000 personas permanecen evacuadas y se registran más de 20.000 afectadas tras el temporal que azotó este sábado a las localidades Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere y González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, donde algunos vecinos decidieron dejar sus casas y montar carpas bajo puentes de la Ruta 3, informaron ayer fuentes locales de Defensa Civil.

“Hay 20 centros de evacuados con 5.000 personas. Estamos trabajando mucho para ayudar a las familias. El Río de la Plata está alto y no deja que drene el agua del río Matanza”, dijo a la prensa Rolando Palacio, jefe de Defensa Civil de La Matanza.

Según precisó Marcelo Rodríguez, jefe de Bomberos de La Matanza, hay más de 20.000 afectados “que no quisieron dejar sus casas”, y precisó que para ayudar a las familias “trabajan 250 efectivos de 30 cuarteles” de distintos municipios.

“Estamos trabajando muy fuerte en las localidades. Ingresamos con el equipo de rescate para sacar a las personas del agua y trasladarlos a los centros de evacuados”, dijo Daniel Bodegó, encargado del Destacamento Nº 3 de Laferrere, donde se centralizó el operativo de rescate.

Bodegó comentó que se atendió “a personas con heridas leves y algunas con hipotermia”.

“El agua todavía no cedió, está estancada. En Laferrere está subiendo. Si tenemos buenas condiciones esto puede durar 3 o 4 días más, pero si las condiciones meteorológicas no ayudan, va a empeorar”, aseguró, y explicó que el agua que drena de los barrios va al río Matanza, lo que hace que el agua suba.

Los más afectados fueron los barrios Nicole y Los Alamos por el desborde del arroyo Morales, mientras que varias cuadras en las inmediaciones de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 34.700, quedaron totalmente inundadas y el agua entró en las viviendas.

Muchos vecinos decidieron abandonar sus hogares de forma temporal y montaron carpas bajo un puente peatonal de la ruta, donde permanecen desde este sábado.

“Teníamos el agua encima de la cintura, tuvimos que salir con mi esposo”, relató a El 1 Digital una vecina del barrio Puente Ezcurra, en Virrey del Pino, que dejó su casa para resguardarse en una carpa.

“La gente que pasa por la ruta está dejando agua, comida y ropa”, contó un vecino que estaba recibiendo donaciones al costado de la ruta, y agregó que pidieron “un camión y lo vamos a llevar al fondo del barrio donde están los más afectados”.