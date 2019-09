Las fiestas de 15 años, una gran inversión para las familias

El festejo de los 15 años suele ser un momento muy esperado y único en la vida de muchas adolescentes que ante la consulta de los padres suelen decir “sí, quiero… la fiesta”.

A partir de ahí comienza un raíd familiar en búsqueda de salón, servicios de catering, posibles músicalizadores, filmación y fotos, ambientación, vestido, y todo lo que en este 2019 se nos pueda ocurrir y que probablemente mucho de ello el año que viene cambie, solo para sumar otras propuestas e ideas.

Especialistas en la materia aseguran que el rango de costos entre los que varía una fiesta hoy no tiene tope y siempre dependerá del presupuesto disponible ya que las posibilidades son infinitas.

Actualmente se estila sumar shows, producciones fotográficas, pista luminosa, cambio de vestidos, pantallas, banners, y la lista puede continuar.

Laura Pereyra de All Done Eventos, una empresa que desde hace casi quince años ofrece consultoría y asesoramiento para la organización de todo tipo de eventos en nuestra ciudad aseguró que hay muchas propuestas incluso para un menor número de invitados con atractivas opciones a la hora de celebrar los 15.

“La mayoría de los servicios solicitan para congelar la tarjeta abonar el costo para cien personas. El resto se abona al valor de ese momento. Es la única forma hoy”, explicó.

De hecho la búsqueda del salón, requiere que se abone en el momento.

“Hay salones desde 50 mil en adelante y los precios oscilan muchísimo”, aseguró.

Matías Screpis, del servicio de catering Bruno Screpis indicó que actualmente una tarjeta varía de 1000 a 1500: “Puede ser algo sencillo y a medida que se le agregan opciones al servicio sube el valor, como puede ser una mesa dulce, desayuno, y demás”.

La base de mil pesos incluye recepción, entrada, plato principal, postre y bebida.

“Nosotros ofrecemos el servicio con un precio por persona por un lado y luego se pueden agregar opcionales como disc jokey, decoración, fotografía, filmación y salón”. Los números pueden ir entre 150 mil y 200 mil pesos.

“Todos los días hay cosas nuevas para agregar, nosotros buscamos brindar un servicio lo más completo posible, dentro de las posibilidades y los números de hoy”, aseguró Screpis.

“Low cost”

Sin dudas hay propuestas de bajo costo, y generalmente tienen que ver con la cantidad de invitados, como para comenzar a visualizar un costo menor.

Pereyra destaca la fiesta Emoji “hoy está en $54.600 para 40 personas, con foodtruck, música, filmación, foto, una fontana, torta de fuegos artificiales, cotillón luminoso, vestido, pasacalle, book, peinado, make up, torta de 2 kilos, pulseras tyvek y espejo mágico”.

Actualmente no se congelan precios, pero según Pereyra, “algunos servicios sí lo hacen, dependiendo del rubro”.

Las opciones low cost pueden verse en la fotografía, o en agregados como make up, peinado o diferentes tipos de shows, donde siempre se pueden encontrar opciones.

En lo que respecta a la música de la fiesta, la cuestión puede que sea más complicada ya que requiere una determinada estructura.

Pero así como puede haber una fiesta para 80 personas con una base de 150 mil pesos, una para 120 invitados puede subir a más de 300 mil. Y más también.

Claves para la fiesta

Una lista de invitados no siempre tiene que ser “cuantos más, mejor”, para que la fiesta sea un éxito. Solo conviene elegir a los más importantes y esos que a lo largo de los años sabemos que seguirán estando.

El salón de fiesta será clave, en base a la cantidad de invitados y al presupuesto que cuente la familia.

El servicio de catering muchas veces está incluido en un paquete junto al alquiler del salón. Algunos cuentan con menús para adultos y adolescentes, por caso que para los más jóvenes puede incluir hamburguesas y papas fritas o pizza.

La decoración no es un tema menor y deberá pensarse en base al estilo de fiesta que desea la cumpleañera: romántica, vintage, entre otras.

La música es el punto clave, tanto como el menú y por ello el responsable debe ser alguien que conozca sobre el tema.

La fotografía y la filmación son el registro de todo lo que suceda en la fiesta por lo tanto es otro aspecto importante como motor de los recuerdos que luego quedarán.