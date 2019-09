El 45% de las víctimas circula en motocicleta

Casi el 45% de las víctimas de accidentes de tránsito circula en motocicleta, a pesar que el 68,7% de los conductores en nuestro país usa casco y este número creció con respecto a tres años atrás.

Los datos surgen de un informe realizado por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que refleja que el 43,8% del total de los fallecidos el año pasado en accidentes de tránsito circulaba en motocicleta, cifra muy superior a la de los automovilistas (27,6%).

En el informe se señala además que respecto al uso del casco, el 68,7% de los conductores lo usa; y que el número se mantiene similar en los motociclistas de entre 18 y 35 años con el 68,1%.

La franja etaria de menores de 35 años representa el 62% de los conductores de motos que circulan en nuestro país.

En tanto y con respecto a la última medición realizada en 2016, se registró un crecimiento en el uso del casco entre los conductores y en el total de las personas que viajan en el vehículo, que fueron del 65,4% y 60,7%, respectivamente, mientras que se mantiene estable en el resto de las posiciones.

Desde la ANSV, aseguran que el uso del casco es fundamental porque disminuye el riesgo y la gravedad de politraumatismos en un 72% y las probabilidades de muerte en un 39%.

Según el informe, a nivel regional, el uso del casco presenta niveles heterogéneos: por ejemplo, en Cuyo el 92% de los motociclistas lo usa, en la Patagonia el 84,8%, mientras que en el AMBA el 82,3%, y en ésta región es donde se registran los mayores porcentajes de vehículos que circulan con todos sus ocupantes protegidos.

Por otro lado, en la región del NEA el 60,2% usa protección, en la región Pampeana el 58,4%, y en el NOA el 51,2%, lo cual se ubica muy por debajo de la media nacional, siendo el NOA la región con menor tasa de uso de casco de todo el país.

En el informe también se registró que 8 de cada 10 conductores de moto son hombres, pero que usan el casco en mayor medida que las mujeres con el 70,6% contra el 60,7%.

Además, el 10,5% de los conductores circula distraído, siendo la primera causa el transporte de objetos con el 7,1%, seguido por el uso del celular con el 2%.

Otro de los datos que se observaron, fue el exceso de confianza y de transgresión a las normas de tránsito, lo que resultó que el 94% considera que es peligroso no utilizar un casco que cubra toda la cara o usarlo desabrochado, pero 2 de cada 3 creen que si se maneja con cuidado no es necesario utilizarlo.

Además, de la media nacional de alcoholemias positivas que es del 9,4%, los motociclistas representan el 23%; y en cuanto al respeto del semáforo, el 21,5% no lo respeta al adelantarse y cruzar en rojo o en amarillo.