“A la basura no la tapo”, dijo el jefe de la Federal

Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal, habló luego de que la Justicia confirmara sospechas de que las balas en el episodio que involucró a Mariano Valdés salieron de su propio auto y que no se encontraron signos de otros tiradores.

Las pericias ordenadas por la fiscal Eugenia Lasciarandare determinaron que los tiros no habrían provenido de afuera, como declaró Valdés, el reciente jefe de la Federal en Santa Fe, provenientes de una banda asesina de desconocidos encapuchados en una camioneta: habrían venido de adentro del auto mismo, en el que viajaba acompañado de su ayudante, la oficial Roxana González, de 27 años.

Roncaglia asegura que la Federal no tiene información directa de la causa para tomar medidas. “Solo versiones periodísticas”, dijo. “Ahora, ¿cómo me siento con esto? Para el diablo, me siento”.

“Yo doy explicaciones y a la basura no la tapo… Hechos como éste te desmoralizan un poco, estamos expuestos”.

“Valdés trabajó en investigaciones, pero no era de mi máxima confianza como se dijo. Simplemente lo conozco, ha trabajado bien, tengo buenas referencias. Ahora, los pormenores de lo que pasó los desconozco, te imaginarás que no puedo estar en la cabeza de 34 mil tipos con sus virtudes y miserias”, explicó.

“A lo mejor el hecho ocurrió de verdad y a Valdés se le escapa un tiro y se hiere, o González le pega sin querer y después mienten para cubrir esta torpeza u otras circunstancias. Que actúe la Justicia y que se hagan cargo de lo acontecido”, comentó Roncaglia.

Ante esta situación, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió la remoción de Valdés, a quien calificó de “mentiroso disfrazado de policía”. “¡La verdad no se tapa! Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La pericia confirmó que el comisario Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo”, expresó

Según informó el diario El Litoral de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe encontró incongruencias entre el relato de los dos policías y la evidencia de las pericias médicas sobre las heridas de bala en el cuerpo de Valdés.

La suboficial que, según los últimos peritajes, le habría disparado un tiro a quemarropa en la ingle al comisario Valdés, también fue echada de la Policía Federal por haber “mentido” sobre lo ocurrido en el incidente que ambos atribuyeron a un grupo comando que los emboscó y los atacó.

“Hoy ambos están fuera de la fuerza, independientemente de cómo siga la causa judicial a la que no tenemos acceso”, manifestó la ministra y agregó: “No sabemos lo que pasó, lo que sí sabemos es que mintieron”.