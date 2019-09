Cayó “Maguila” Puccio en Brasil y con documento falso

Daniel “Maguila” Puccio, integrante del clan que cometió secuestros extorsivos durante la década del 80 e hijo de Arquímedes Puccio, fue detenido en el estado brasileño de San Pablo con un documento falso en su poder.

La captura se produjo el pasado lunes durante un operativo antidrogas que la Policía Vial realizó en la ciudad de Itu, donde detuvo la marcha de un ómnibus con 14 pasajeros que había salido más temprano desde Foz de Iguazú rumbo a San Pablo.

Según el portal de O Globo, Puccio (59) se habría puesto nervioso al ver a los policías y entregó un documento falso que llamó la atención de los efectivos porque la foto era diferente a la que figuraba en el sistema. Al ser consultado, Puccio reconoció que lo “compró” en San Pablo “para permanecer por más tiempo en Brasil”.

Las autoridades certificaron su verdadera identidad y comprobaron que no existía un pedido de captura, por lo que al hijo de Arquímedes le aplicaron una multa y le dieron un plazo de 60 días para regularizar su estadía en el país.

“Estoy contento porque era el único del clan que quedaba libre. Hace tiempo que debería estar preso”, dijo Guillermo Manoukian, hermano de la primera de las cuatro víctimas del clan Puccio.

“No sé qué va a pasar, pero debería cumplir su condena por el secuestro de mi hermano. Él manejaba el vehículo donde lo llevaron cautivo hasta la casa de la familia Puccio en San Isidro. Él participó de todos los secuestros. Se fue en libertad porque no podía estar más de dos años preso sin condena y después se fugó”, afirmó.

“Si andaba con documento falso, es probable que anduviera en algo turbio, esta gente no cambia. Y este secuestrador gozó de una impunidad escandalosa”, sostuvo por su parte Rogelia Pozzi, viuda del empresario Eduardo Aulet, otra de las víctimas del clan.

“Maguila nunca dejó de ser delincuente, lo tiene en su esencia. Hace años me apretó para que no reconociera al hermano en una rueda de presos. Usaron el dinero de los secuestros seguidos de muerte para vivir bien”, agregó.

A raíz de los secuestros y asesinatos atribuidos a la banda, “Maguila” estuvo detenido sólo dos años y medio, desde agosto de 1985 hasta febrero de 1988, cuando fue liberado por el tiempo transcurrido sin recibir sentencia.

En 1999, recibió una pena de 13 años de cárcel solo por el secuestro de Nélida Bollini de Prado (59), el último realizado por el clan, pero jamás la cumplió porque desde entonces permaneció prófugo -aparentemente por Nueva Zelanda y Brasil- y debido al tiempo transcurrido, la causa finalmente fue declarada prescripta en 2011.

El clan liderado por Arquímedes estuvo integrado por dos de sus hijos, Alejandro, ex wing del Club Atlético San Isidro (Casi) y de Los Pumas; Daniel; el militar retirado Rodolfo Franco y sus amigos Guillermo Fernández Laborde y Roberto Oscar Díaz.