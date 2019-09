Intentan que el cáncer entre a la agenda de los candidatos

Según la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que depende de Naciones Unidas, Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta y está en el quinto lugar en el continente americano. Para 2040, se espera que las muertes por cáncer crezcan un 30% (de 167 a 217 cada 100 mil habitantes) y el cáncer duplicará a la primera causa de muerte entre 50 y 69 años, que actualmente es la cardiovascular.

Frente a este escenario actual y futuro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina impulsó el movimiento #accionxcancer, que convoca a todos los actores clave del ecosistema del cáncer, para construir una agenda política informada que priorice la prevención de esta enfermedad y su tratamiento.

Después de un proceso de un año de debates y deliberaciones, #accionxcancer tiene como paso siguiente “acercar a cada una de las plataformas de los candidatos presidenciales todos los hallazgos y definiciones alcanzados durante más de un año de trabajo inter y transdisciplinario”, detalla Zulma Ortiz, ex ministra de Salud bonaerense, subdirectora ejecutiva del instituto y coordinadora de esta iniciativa. “Hemos logrado construir una agenda común en la cual el cáncer se impone como una política de Estado prioritaria”, enfatiza.

Argentina ya ha dado un paso importante al desarrollar, de la mano del Instituto Nacional del Cáncer (INC), un Plan Nacional de Control del Cáncer quinquenal (2018-2022), que se publicó el jueves en el Boletín Oficial. Sin embargo, como señala Julia Ismael, directora del INC, “para fortalecer y profundizar sus acciones, es necesario acompañarlo con un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a dichas acciones”.

Según Ortiz, “es muy poco lo que se invierte hoy en cáncer en relación al impacto sanitario que representa”. Se destinan a esta patología, considerando el gasto conjunto del Instituto Nacional del Cáncer y el del Programa Asistencia con Drogas Oncológicas, $215,65 millones, sólo el 0,23 del presupuesto total de salud.