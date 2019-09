Piden entre 7 y 9 años de prisión para el ex panelista de 678

El fiscal Ariel Yapur, quien interviene en el proceso contra el periodista Lucas Carrasco por “abuso sexual agravado”, solicitó ayer a la Justicia una pena de 7 años de prisión por considerar probado que el ex panelista de “6, 7, 8” sometió a una joven sin su consentimiento en 2013, informaron fuentes judiciales.

Yapur estimó que el testimonio aportado por la víctima, Sofía Otero, más las versiones coincidentes de otros testigos y las pericias psicológicas, dan por probado que Carrasco mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante pero que luego la sometió vía anal contra su voluntad, ejerciendo violencia y sin detenerse cuando la joven se lo solicitó.

En el mismo sentido se pronunció el abogado querellante de Otero, Matías Busso, aunque solicitó una pena de 9 años para el periodista, en atención a que “Carrasco vulneró su esfera de espacio sexual” y que “no pudo no haber escuchado sus gritos”.

“He estado con muchas mujeres y nunca he tenido ningún problema”, dijo Carrasco ante el Tribunal, aunque se negó a responder preguntas de la fiscalía y la querella. “No soy un violador”, manifestó.