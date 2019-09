Procesan sin prisión al policía que pegó una patada mortal a un peatón

El efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de provocar la muerte de un hombre armado con un cuchillo al que derribó de una patada en el pecho, el 20 de agosto último en el barrio porteño de San Cristóbal, fue procesado ayer sin prisión preventiva por la jueza de la causa, quien consideró que no se excedió “en el cumplimiento de su deber”, informaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales informaron que en la misma resolución la jueza le trabó al acusado un embargo de 2 millones de pesos sobre sus bienes. Al sostener la calificación legal, la magistrada consideró que sólo se trató de una conducta irresponsable que terminó con la muerte de Gómez.

Sin embargo, para la jueza el efectivo sí se “excedió” respecto de lo que marca el protocolo de la fuerza para reducir a un sospechoso, incluso armado con un cuchillo, como en este caso.

Según las fuentes, Bernan sostuvo que, si bien aun no se cuentan con los resultados de los peritajes toxicológicos para determinar si Gómez se encontraba al momento del hecho alcoholizado o bajo los efectos de drogas, se recolectaron evidencias de que la víctima padecía un estado alterado de la conducta.

Y en ese sentido señaló que dicha circunstancia lo hacía aún más vulnerable al acto de violencia que fue la patada en el pecho que le aplicó el policía.

Por su parte, el oficial inspector Ramírez permanece en libertad ya que el 21 de agosto pasado la misma jueza Bernan le otorgó la excarcelación bajo caución juratorio por entender que no existían riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Ahora será la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que deberá resolver si mantiene la excarcelación dispuesta por la magistrada o la revoca.