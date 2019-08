“Es muy doloroso”, dijo la mamá de la víctima de Fabbro

Tras conocerse la sentencia de 14 años de prisión al futbolista Jonathan Fabbro por abusar sexualmente en cinco ocasiones de su ahijada y sobrina, Jésica, la madre de la nena que hoy tiene 13 años, declaró ante la prensa en Tribunales: “No hay alegría, sólo hay justicia”.

“Esto es muy duro para toda la familia. A Fabbro lo amábamos y todo esto es muy doloroso”, dijo entre lágrimas la mujer, exponiendo cuán cercano era el vínculo del imputado con la víctima y su entorno.

Luego se dirigió a las mujeres o niñas que atraviesan o atravesaron alguna situación de abuso: “Les pido a todas que denuncien, que se puede. Más allá de quién sea el que las dañó, se llega y se puede. Hoy se hizo justicia”.

Consultada sobre las personas que no creían en el testimonio de su hija, Jésica dijo: “Me ponía muy triste cuando se ponía en duda su palabra, porque mi hija es una valiente porque habló. Sé que la mayoría no creía que mi hija decía la verdad, pero ella no mintió, mi hija sufrió”. Y aclaró: “Desde el primer momento le creí. No tiene la capacidad de mentir y menos de inventar una atrocidad así”.

Luego hizo referencia a lo que ocurrirá a partir de hoy en sus vidas, y contó: “Vamos a intentar que mi hija tenga una vida lo más sana posible, aunque este hecho la va a acompañar siempre”.

La mujer reveló qué le dijo al futbolista cuando supo lo que le había hecho a su hija: “Le dije que pida perdón, porque eso lo iba a hacer sentir mejor”.

En tanto, Agustín, hermano de la víctima, dijo que le parecía “injusto” 14 años porque a su hermana “le queda para toda la vida”.

“Si fuese de por vida para nosotros sería mejor, mi hermana lo va a tener que sufrir por siempre esto. Me voy triste porque, como dijo mi mamá, para nadie es un momento feliz. Sí se hizo justicia por mi hermana, pero no es un día feliz”, dijo.

También denunció que tanto a él como a su mamá los siguieron en más de una ocasión. “La familia se comunicó sólo para agredirnos con Instagram falsos, siguiéndonos por todos lados, en Navidad me siguió un auto. A mi mamá la siguieron en un Coto. Un montón de veces. Creo que fue gente que mandó Fabbro”, contó.

La familia de la víctima sí presenció la lectura del fallo. Por su parte, Fabbro, su familia y su pareja, la modelo paraguaya Larissa Riquelme, lo hicieron desde otra sala del edificio.

Poco menos de media hora más tarde, la modelo tuvo que ser trasladada en una ambulancia del Same que ingresó aculatada al edificio judicial para llevarla al Hospital Ramos Mejía. “Descompensación” es el diagnóstico que apuntan fuentes cercanas al traslado.

Por Riquelme, la mamá de la víctima manifestó: “No siento pena. Ella, a sabiendas, seguía con él”.