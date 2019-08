La participación de Polanski en Venecia "incomoda" a la directora Lucrecia Martel

La presidenta del jurado de la sección oficial de la Mostra de Venecia, la directora de cine argentina Lucrecia Martel, reconoció este miércoles en Venecia que "le incomoda" la participación en el festival de cine del cineasta Roman Polanski, acusado de violación en Estados Unidos.

"La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda", aseguró Martel en la conferencia de prensa inaugural del certamen.

"No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir", declaró Martel, autora de cuatro largometrajes, entre ellos La Ciénaga (2001) y Zama (2017) y considerada entre las mejores directoras de cine en activo del mundo.

La invitación al legendario Lido veneciano al maestro franco- polaco Roman Polanski, en concurso con "Jaccuse", sobre el caso Dreyfus, el escándalo antisemítico en Francia entre 1894 y 1906, ha generado polémicas por la condena al realizador por violación sexual en Estados Unidos en los años 70.

La oficina de prensa de Polanski confirmó en París a la AFP que el cineasta no asistirá en Venecia al estreno de su filme y que tampoco ofrecerá una conferencia de prensa telefónica.

"Pero he visto que la víctima considera el caso cerrado, no niega los hechos sino que cree que Polanski ha cumplido lo que su familia y ella habían pedido", explicó Martel.

"Si la víctima se ve resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros?, ¿ajusticiarle, negarle estar en el festival, ponerle fuera de competición para proteger el festival? Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo. Sacar o meter a Polanski nos obliga a conversar, no es algo sencillo de resolver", explicó al abrir de hecho un debate pendiente sobre uno de los temas que afectan el mundo de cine.

La Mostra se inaugura este miércoles en medio de las polémicas después de que varios movimientos feministas protestaran por la participación de Polanski así como por la escasa selección de filmes dirigidos por mujeres, ya que sólo dos figuran en la competición.

"No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea", reconoció la cineasta.

Por su parte, el director del festival Alberto Barbera, defendió la inclusión de la última obra del anciano cineasta como una "obra maestra", una reconstrucción "extraordinaria" de un evento histórico.