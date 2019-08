La historia de la monotributista que por un error de su contadora ahora le debe $ 700 mil a la AFIP

La emprendedora Mercedes Berisso, dueña de Deco La Merced, deberá pagar una deuda a la AFIP por un error de su contadora. Fue la propia Berisso quien compartió su historia en Instagram.

“El 18 de Julio volví de entregar unos pedidos con #AyudanteTomi –su hijo- y me topé con una notificación de la Afip. Se lo pasé a mi contadora y le pregunté qué tan grave era y ella me respondió que le de unos días para consultar”, comienza el post que se hizo viral en las últimas horas.

“A la semana me pidió que presente un descargo redactado por una abogada. Todavía no sabía cuánto iba a cambiar mi vida”, agregó la emprendedora.

Berisso no se quedó quieta y consultó a otro profesional. Fue ahí cuando se enteró de lo que estaba sucediendo.

“Afip decía que me pasé $ 400 del monto máximo por producto en una factura. Ese fue el motivo de expulsión del monotributo, lo que implica me pase a responsable inscripto 30 meses para atrás y presente declaraciones de IVA”, detalló la mujer, y prosiguió: “Así me genera una deuda de $ 700 mil más intereses”.

Tras conocer la situación en la que se encontraba, la emprendedora volvió a consultar a otra contadora, quien le aconsejó que se dirija a la sede de Afip para tratar directamente con la persona que llevaba su caso.

Fue así como fue a una sucursal ubicada cerca de Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Según su relato, la inspectora la recibió con un “no” antes de hablar pero ella le rogó que la escuche.

“Noemí, soy separada y tengo un hijo de 9 años que tiene un trastorno neurológico. Hace 5 meses despidieron al papá de mi hijo del trabajo y a raíz de esto mi hijo se quedó sin prepaga para su tratamiento. Trabajo todos los días con emprendedores haciendo lámparas, cuido de mi hijo, lo llevo a sus terapias, alquilo un departamento”, comenzó a enumerar la mujer su situación, y continuó: “Hace dos años no me tomo vacaciones y tengo todos mis impuestos al día, incluido el monotributo. Este emprendimiento es mi única fuente de ingresos y le pago a una contadora que me asesoró mal. Sé que cometí un error, pero expulsarme es casi como decirme que me vaya a dormir a la calle. Si ves mi cuenta de banco podes comprobar que no puedo pagar, ni siquiera, con una cómoda moratoria”.

Qué dice Afip

Desde la Afip informaron que funcionarios del organismo se comunicaron con Berisso, le dieron asistencia y le detallaron los pasos correspondientes para atender su situación. Además, le señalaron que tiene la posibilidad de pagar su deuda en un plan hasta 10 años.

Pero la emprendedora les hizo saber que ni siquiera puede pagar $ 700 mil por un error de su contadora en un plazo de tantos años.

"El monotributo se rige por una ley del Congreso, como el resto de las normas impositivas. Es esa ley la que fija los topes de cada categoría y el resto de los parámetros objetivos, como el precio unitario de venta. La ley, votada por el Congreso, es taxativa respecto de estos límites, que se van ajustando en forma anual", explicaron desde el organismo.