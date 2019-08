Atropelló y mató a un niño mientras aprendía a manejar

Una menor de 17 años que aprendía a manejar junto con su novio de 20 a bordo de un Renault Clio negro atropelló a dos hermanitos de 13 y 2 años que jugaban en la puerta de su casa. La mayor sufrió lesiones leves y el nene murió.

El hecho ocurrió el pasado domingo en Cañuelas. Ambos, la menor y su novio, están libres, con una causa por homicidio culposo a cargo de la UFI de Menores Nº 3 de La Plata.

Todo comenzó cuando la joven y su novio, Nicolás Galeano, pasaban la tarde en la casa de los padres de la chica sobre la calle Paliagua. Cerca de las 18 pidieron prestado el auto al padre de la menor para salir a dar una vuelta. Galeano le estaba enseñando a manejar a su novia que en pocos días daría el examen para conseguir el registro.

Media hora más tarde, salieron “a dar unas vueltas por la zona, no muy lejos”, según consta en la declaración que Galeano hizo horas después del hecho. Incluso pararon a tomar mate en una esquina. Cuando empezó a oscurecer, decidieron volver.

Siempre con la joven al volante, tomaron la calle Urquiza para luego doblar en Paliagua y así llegar a destino. Galeano relató que al llegar a la esquina, su novia bajó la velocidad y puso la luz de giro. Al doblar se encontraron con los dos chicos jugando: “Estaban a unos diez metros. En ese momento se cruzó un nene chiquito con una nena más grande atrás. Ella (por su novia) no alcanzó a frenar y los atropelló”, dijo el acompañante ante la Justicia.

“Los chicos estaban jugando en la puerta de su casa. La chica de 17 y su familia viven a 20 metros, son vecinos y se conocían desde hacía mucho tiempo”, relató uno de los policías de la Bonaerense que primero llegaron al lugar.

Lo que siguió fue una secuencia desesperante. Mientras la hermana mayor solo sufrió un golpe por la embestida del vehículo, el nene de 2 años quedó debajo de las ruedas delanteras del auto. El novio de la conductora se bajó e intentó levantar el vehículo para sacarlo.

En ese instante, salió la madre de los dos hermanitos que al ver la situación se desmayó.

Galeano, desesperado, intentó socorrer, al mismo tiempo, a la mujer desvanecida. Por su parte, la conductora lloraba en el interior del vehículo en estado de shock.

Entre los vecinos que se acercaron lograron levantar el Renault y sacar a la criatura. Lo trasladaron al Hospital Marzetti, pero el niño ya había fallecido.

Además de la familia del nene, también acudieron al centro de salud los padres de la conductora. En el lugar, según contaron los testigos, se vivieron momentos de mucho nerviosismo que incluyeron gritos e insultos. Para calmar los ánimos, tuvo que intervenir la Policía local para que la situación no fuera aún peor.

La Justicia espera los resultados de las pericias que Policía Científica realizará al auto así como los resultados de exámenes de sangre a la conductora y la declaración de más testigos.