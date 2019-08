Murió el actor Max Berliner a los 99 años

Max Berliner falleció este lunes, informó su hijo Daniel en su cuenta de Facebook. "Hoy solo música para recordarlo. Ejemplo de vida. Max, viejo, querido mío... y un día nos dejaste", comentó Daniel junto a una foto de su padre, quien se autodescribía como "el porteño de Varsovia".

Max nació en Polonia en 1919 pero llegó a la Argentina en 1921 (cuando tenía dos años) y desarrolló toda su carrera artística en nuestro país.

A los cinco años participó de una obra de Sholem Aleijem (Inmigrantes) en la que tenía un pequeño parlamento en idish. Desde 1947 ejerció como profesor de teatro y música en idish en la escuela Sholem Aleijem, actividad que llevó a cabo durante casi 60 años. Esta escuela bautizó a su salón de actos con el nombre de Max Berliner en reconocimiento a su trayectoria.

Desde entonces se dedicó a la difusión de la cultura judía: creó el Teatro Artea, que hacía obras en idish y español, y luego el Teatro Popular Judío.

Se hizo conocido por sus más de 40 películas, la última estrenada el año pasado. Algunos de los films fueron: "El último traje" (2018); "El otro hermano" (2017); "El deseo de Domingo" (2013); "Seres queridos" (2004); "18-J" (2004); y "Un amor en Moisés Ville" (2000).

En televisión pasó por Graduados (2012); Malparida (2010); Botineras (2010); Hermanos y detectives (2006); Casados con hijos (2006); Doble vida (2005); Disputas (2003); Tumberos (2002); Gasoleros (1998); Chiquititas y Como pan caliente (1996); La estación de Landriscina (1992), entre otros.

Vivía con su mujer, la artista plástica Rachel Lebenas, en Villa Crespo.

Hasta sus últimos días Max se mantuvo en actividad: "Me mantengo vivo porque tengo proyectos. Me siento un pibe de 18 años que quiere seguir trabajando", confesó en una entrevista en medio de los festejos por sus 99 años. Aquel día pidió un deseo que no se cumplió: "Me gustaría vivir hasta los 120 años, porque estos 99 fueron maravillosos". En octubre hubiera cumplido 100 años.