Llegó a la Argentina el humo por el fuego en la selva brasileña

El humo de los incendios en el Amazonas, Paraguay, Bolivia y Noroeste argentino afectaba ayer la visibilidad en provincias del Norte y el Oeste y estaba previsto que llegue a última hora de ayer a Buenos Aires, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

"Ya hay presencia de humo que llega desde los distintos incendios que hay en Amazonas, Bolivia y Paraguay, en Formosa, Jujuy, Corrientes, Catamarca, La Rioja y el Norte de Santa Fe", detalló en la tarde de ayer a Télam la meteoróloga Cindy Fernández.

La especialista explicó, también, que "el viento norte traerá ese humo al centro del país, por lo que hoy mismo podría disminuir la visibilidad en Buenos Aires, proceso que se va a agudizar durante el fin de semana y la semana que viene".

Al respecto, Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil de la Nación dijo a Télam que "hay incendios de pequeñas proporciones, típicos de temporada de sequía, en Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja".

"Los incendios son a causa de la sequía o por quemas provocadas, pero son de pequeñas dimensiones y no afectan la visibilidad", aseguró el funcionario.

Sobre el fuego en países vecinos, explicó que "hay múltiples focos de incendios en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, en el límite con Paraguay. La zona afectada está a 800 o 900 kilómetros de la frontera con Argentina".

Asimismo, Russo destacó que la Brigada Nacional contra Incendios "está en condiciones de colaborar, tal como ofreció hoy el presidente Mauricio Macri, pero aún no recibimos pedidos ni de Brasil, ni de Bolivia, ni de Paraguay".

La brigada para actuar en otros países "está integrada por 100 personas especialmente capacitadas para enfrentar incendios forestales, y otras 100 que conforman grupos operativos", añadió el subsecretario.

La Amazonia concentra el 52,5% de los incendios de 2019 en Brasil, con más de 71.000 focos ígneos, lo que generó una ola de repudio mundial, que creció por la declaración del presidente Jair Bolsonaro minimizando el peligro ambiental.

Protestas en Caba

Organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y partidos políticos se concentraron en frente a la embajada de Brasil, situada en el barrio de Retiro, de Buenos Aires, y se manifestaron en reclamo para que el presidente Jair Bolsonaro tome medidas para controlar los incendios forestales que afectan la región amazónica de ese país.

Cientos de personas marcharon hasta Cerrito al 1300 de la Ciudad, y, frente a la valla y el cordón policial que protegían el acceso a la sede diplomática brasileña y montaron allí una radio abierta en la que difundieron sus reclamos hacia el gobierno de Bolsonaro por la falta de respuestas efectivas frente a los incendios forestales que afectan la región amazónica de su país.

El reclamo también incluía la solicitud al gobierno de Brasil para que detenga la deforestación del Amazonas e impulse firmes controles en la expansión de la actividad agropecuaria en la región.

Los manifestantes colgaron carteles con consignas ambientalistas sobre la valla que protegía la embajada, realizaron intervenciones con pintura roja simulando sangre y los jóvenes ambientalistas afirmaron que "está en riesgo ya no solo el Amazonas o Brasil, sino el mundo entero".

Además, un grupo de representantes de pueblos originarios presentó una celebración religiosa de la naturaleza a la que acompañaron con música tradicional.

Marcos, integrante de "Friday for Future", dijo a Télam que "nuestro espacio es un movimiento internacional que en Argentina articula con diversas organizaciones que trabajan por el clima. Hoy estamos acá exigiendo cambios en las políticas ambientales de Brasil porque lo que estamos viendo estos días son las consecuencias de las decisiones de su gobierno".

"Estos incendios están dañando gran parte del Amazonas y exigimos una respuesta internacional; Brasil debe cambiar su modelo productivo”, agregó.