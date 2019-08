Dejó un Ford Mustang de USD 70 mil en el taller y se lo chocaron contra una pared

Un hombre llevó su Ford Mustang a un taller ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne para realizarle una modificación a los caños de escape. Sin embargo, los mecánicos no sólo no le completaron el trabajo, sino que salieron a dar una vuelta y se lo terminaron chocando contra una pared.

El auto, modelo 2017, está valuado en 70 mil dólares. Según trascendió, el dueño dejó el vehículo en un taller ubicado sobre la avenida Yrigoyen con la intención de reducirle el ruido a los caños de escape. Como el lugar no contaba con los elementos necesarios un hijo del dueño lo condujo y chocó.